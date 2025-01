Chuva forte deixa 10 distritos sob aviso no domingo e segunda-feira

Dez distritos do continente vão estar no domingo e na segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, informou hoje o IPMA.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira, e Lisboa, Setúbal, Leiria e Coimbra entre as 06:00 e as 12:00 de domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga por causa do vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora, entre as 06:00 e as 09:00 de domingo.

Também os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima dos 1.200 metros, entre as 00:00 e as 11:00 de segunda-feira.

O IPMA colocou ainda os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo entre as 06:00 de domingo e as 11:00 de segunda-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, passando a ondas de noroeste na segunda-feira.

Sob aviso amarelo estão também a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira no fim de semana, por causa da precipitação persistente e por vezes forte.

Proteção Civil apela aos condutores que adotem condução defensiva. Vem aí mau tempo

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 21:00 de sábado e as 03:00 de domingo.

O grupo oriental dos Açores (São Migue e Santa Maria) também estão sob aviso amarelo por causa da chuva pontualmente forte até às 15:00 locais de hoje (16:00 horas em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.