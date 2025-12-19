Facebook Instagram

Inverno começa no domingo com uma massa de ar polar a atravessar Portugal

“O estado do tempo será influenciado, a partir de hoje e até domingo, por uma vasta região depressionária localizada entre a Islândia e a Península Ibérica", refere o IPMA

Agência Lusa
Há 1h e 33min
O inverno começa no domingo com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os 04 e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA que diz que ainda são incertas as previsões para o Natal.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques especificou que a previsão para domingo, dia em que se inicia o inverno, é de céu muito nublado, aguaceiros, que poderão ser por vezes de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões Norte e Centro.

Portugal continental será afetado no fim de semana por uma massa de ar polar marítima que provocará a queda de neve a cotas mais baixas e temperaturas próximas ou inferiores a 0 graus no interior Norte e Centro.

“O estado do tempo será influenciado, a partir de hoje e até domingo, por uma vasta região depressionária localizada entre a Islândia e a Península Ibérica", indicou.

Segundo Patrícia Marques, esta situação vai caracterizar-se pela passagem de superfícies frontais frias associadas e pelo posterior transporte de uma massa de ar polar marítima sobre o continente a partir da tarde de sábado.

“No domingo está prevista queda de neve acima de 800/1000 metros de altitude, podendo descer temporariamente a cota para 600/800 metros, em especial na região Norte. Vamos ter também vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro em alguns locais e pequena descida da temperatura máxima.

Por causa da queda de neve, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Bragança, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga entre as 18:00 de sábado e as 09:00 de domingo.

No que diz respeito às temperaturas, adiantou que as máximas vão variar entre os 04 (na Guarda) e os 14 graus (em Faro) e as mínimas entre os -2 (Guarda) e os 08 (em Lisboa e Setúbal).

Patrícia Marques indicou também que está prevista para os próximos dias forte agitação marítima que se irá fazer sentir na costa ocidental, com ondas de noroeste entre os 04 e os 06 metros.

Devido à ondulação foram emitidos aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga (entre as 09:00 de hoje e as 03:00 de sábado, passando depois a amarelo até domingo.

Faro, Setúbal, Beja também estão sob aviso amarelo devido ao estado do mar até às 18:00 de domingo.

No que diz respeito à véspera e dia de Natal, a meteorologista do IPMA disse que deverá chover pelo menos até à noite de Natal.

“Vamos ter chuva para a semana, mas ainda é cedo para ter certezas. Tudo aponta para que no dia de Natal não chova”, disse.

