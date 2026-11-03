Usa IPTV ilegal? Saiba que uma box infetada pode pôr em risco os computadores e telemóveis que tem em casa

Os riscos associados à utilização de serviços de IPTV não são iguais em todos os equipamentos. Uma box Android, uma Smart TV, um telemóvel ou um computador podem apresentar diferentes níveis de exposição a ameaças informáticas, dependendo das suas condições de segurança, configurações e aplicações instaladas.

O alerta é deixado por Bruno Castro, fundador e CEO da VisionWare e especialista em Cibersegurança e Análise Forense, que explica que, nas boxes Android, o perigo pode começar no próprio equipamento.

Existem casos documentados de dispositivos comercializados com software malicioso pré-instalado, que podem ser utilizados para atividades criminosas através da ligação à Internet doméstica.

Nas Smart TVs, o risco depende sobretudo do sistema operativo e das aplicações utilizadas, sendo geralmente mais limitado quando os equipamentos estão atualizados e recorrem a aplicações legítimas.

Já nos telemóveis e computadores, as consequências podem ser mais preocupantes, uma vez que estes dispositivos armazenam frequentemente informação pessoal e sensível.

«Uma aplicação maliciosa pode ter acesso a informação mais sensível, consoante as permissões concedidas e as vulnerabilidades existentes: credenciais, sessões de acesso, ficheiros pessoais ou dados utilizados em operações bancárias», explica Bruno Castro.

O especialista sublinha ainda que o problema pode ultrapassar o equipamento inicialmente comprometido. «Um equipamento comprometido não representa somente um risco apenas para quem o utiliza: pode também servir de ponto de entrada ou de instrumento de ataque contra outros sistemas ligados à mesma rede».

Ou seja, uma box utilizada para ver IPTV pode acabar por representar um risco para outros dispositivos ligados à Internet da mesma casa, incluindo computadores e telemóveis.