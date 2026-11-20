Os equipamentos utilizados para aceder a serviços de IPTV ilegal podem representar um risco para a segurança digital dos utilizadores. Existem casos documentados, em vários países, de boxes de televisão e outros dispositivos de streaming utilizados para instalar malware, recolher dados pessoais e comprometer redes domésticas.

O alerta é deixado por Bruno Castro, fundador e CEO da VisionWare e especialista em Cibersegurança e Análise Forense, que confirma a existência de situações em que estes equipamentos são explorados por cibercriminosos.

«Existem casos documentados, em vários países, de equipamentos associados a serviços de streaming e IPTV ilegais que foram utilizados para instalar malware, recolher informação dos utilizadores ou comprometer redes domésticas», afirma o especialista.

Um dos exemplos mais relevantes é o BADBOX 2.0, uma campanha de malware que afeta dispositivos Android, incluindo boxes de streaming de baixo custo. Em alguns casos, os equipamentos chegam mesmo aos consumidores já comprometidos de origem, sem que estes tenham conhecimento da infeção.

Segundo Bruno Castro, «os dispositivos infetados podem ser incorporados em redes controladas por criminosos (botnets), servir como proxys residenciais, permitir o roubo de credenciais e facilitar outras atividades maliciosas sem conhecimento do utilizador».

O problema também já motivou a atenção das autoridades portuguesas. Em julho de 2025, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) publicou um alerta sobre o BADBOX 2.0, identificando vários equipamentos potencialmente afetados, entre os quais Smart TVs, aparelhos de streaming, tablets e projetores digitais.

De acordo com o alerta, esta ameaça pode permitir a execução remota de código malicioso, o encaminhamento de tráfego através da rede doméstica, o roubo de credenciais e a instalação de malware adicional.

Os casos identificados demonstram que os riscos associados a equipamentos de streaming de origem duvidosa vão muito além do acesso ilegal a conteúdos televisivos. Uma box aparentemente inofensiva pode tornar-se um instrumento de cibercrime, expondo dados pessoais e comprometendo a segurança da rede doméstica sem que o utilizador se aperceba.