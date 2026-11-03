IPTV ilegal é como abrir a porta de casa a um desconhecido. Os riscos são reais e até pode comprometer contas bancárias

A utilização de serviços de IPTV ilegal é frequentemente associada à violação de direitos de autor. No entanto, os riscos para os consumidores podem ir muito além do acesso não autorizado a conteúdos televisivos.

Em declarações ao IOL, o especialista em Cibersegurança e Análise Forense Bruno Castro explicou que a utilização destes serviços pode representar uma ameaça à privacidade e à segurança dos utilizadores.

"Ao instalar aplicações de origem desconhecida ou utilizar equipamentos comprometidos, o consumidor pode expor dados pessoais, credenciais de acesso, dados bancários, fotografias e informação armazenada noutros dispositivos ligados à mesma rede doméstica", afirma o fundador e CEO da VisionWare.

O especialista alerta ainda que estes equipamentos podem ser usados para fins ilícitos sem que o proprietário tenha conhecimento. "Estes equipamentos podem também ser utilizados, sem conhecimento do proprietário, para encaminhar tráfego criminoso, facilitar ciberataques ou até mesmo fraudes publicitárias."

Além das potenciais consequências ao nível da cibersegurança, Bruno Castro destaca também os riscos financeiros associados a operadores que atuam fora da lei.

"Os operadores destes serviços atuam frequentemente à margem da lei, sem qualquer mecanismo de proteção do consumidor, podendo recolher dados de pagamento, interromper o serviço sem aviso prévio ou simplesmente desaparecer após receberem o pagamento", refere.

Para o fundador da VisionWare, muitos consumidores podem não ter consciência da exposição a que ficam sujeitos. "O consumidor pode acreditar que está apenas a adquirir acesso a conteúdos televisivos a baixo custo, quando, na prática, pode estar a introduzir na sua rede doméstica um equipamento ou aplicação que compromete a sua privacidade, a segurança dos seus dispositivos e a integridade dos seus dados."

Equipamentos associados ao IPTV ilegal já foram usados para distribuir malware

Questionado sobre a existência de casos documentados, Bruno Castro diz que "existem casos documentados, em vários países, de equipamentos associados a serviços de streaming e IPTV ilegais que foram utilizados para instalar malware, recolher informação dos utilizadores ou comprometer redes domésticas".

O especialista aponta como exemplo o BADBOX 2.0, uma campanha de malware que afeta dispositivos Android, incluindo boxes de streaming de baixo custo.

"Segundo o FBI, os dispositivos infetados podem ser incorporados em redes controladas por criminosos (botnets), servir como proxys residenciais, permitir o roubo de credenciais e facilitar outras atividades maliciosas sem conhecimento do utilizador", explica.

Bruno Castro acrescenta que, em Portugal, o Centro Nacional de Cibersegurança publicou um alerta sobre esta ameaça, referindo que a mesma pode afetar Smart TVs, aparelhos de streaming, tablets e projetores digitais.

Apesar disso, ressalva que nem todos os equipamentos utilizados para IPTV ilegal estão necessariamente comprometidos. "No entanto, é um serviço ilegal e como tal estes equipamentos apresentam um risco significativamente elevado de exposição a malware, recolha indevida de dados pessoais e comprometimento da segurança da rede doméstica."

Ficheiros APK e permissões excessivas aumentam o risco

Outro dos fatores de risco apontados pelo especialista está relacionado com a instalação de aplicações fora das lojas oficiais.

"As lojas oficiais aplicam mecanismos de controlo e análise das aplicações, embora não eliminem totalmente o risco", explica.

Em contrapartida, quando um utilizador instala ficheiros APK obtidos em websites desconhecidos, "pode instalar uma aplicação que aparenta ser legítima, mas contém código malicioso".

O especialista alerta ainda para pedidos de permissões ou alterações às definições de segurança dos dispositivos. "Uma das principais red flags é precisamente um serviço exigir que o utilizador desligue as proteções do equipamento para funcionar."

O risco depende também do dispositivo utilizado

Segundo Bruno Castro, os riscos variam em função do equipamento utilizado, da respetiva configuração e das aplicações instaladas. "Numa box Android, o perigo pode começar no próprio equipamento: existem casos documentados de dispositivos vendidos com malware pré-instalado", afirma.

Já nos telemóveis e computadores, o potencial impacto pode ser maior devido ao tipo de informação armazenada nesses equipamentos. "Uma aplicação maliciosa pode ter acesso a informação mais sensível, consoante as permissões concedidas e as vulnerabilidades existentes: credenciais, sessões de acesso, ficheiros pessoais ou dados utilizados em operações bancárias."

Além disso, alerta, "um equipamento comprometido não representa somente um risco apenas para quem o utiliza: pode também servir de ponto de entrada ou de instrumento de ataque contra outros sistemas ligados à mesma rede".

Há casos que envolvem recolha de informação financeira

Sobre a possibilidade de comprometimento de dados bancários, Bruno Castro refere um caso recente relacionado com falsas aplicações de IPTV. "Um exemplo recente é o malware Massiv, identificado em 2026, que era distribuído através de falsas aplicações de IPTV para Android."

Segundo o especialista, o malware "permitia aos atacantes recolher credenciais e informação financeira".

Ainda assim, faz uma distinção importante: "Importa, contudo, esclarecer que este caso não envolvia um serviço de IPTV ilegal funcional que tivesse sido transformado em malware. Tratava-se de aplicações falsas que utilizavam a aparência e a promessa de acesso a conteúdos IPTV para distribuir código malicioso."

Para Bruno Castro, o exemplo demonstra os riscos associados a este tipo de ecossistema. "Os utilizadores são frequentemente incentivados a descarregar aplicações ou ficheiros de fontes não verificadas, ficando mais expostos a fraudes, ataques de phishing, roubo de credenciais e outras formas de cibercrime."