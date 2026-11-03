IPTV ilegal
IPTV ilegal | Depositphotos

IPTV ilegal é como abrir a porta de casa a um desconhecido. Os riscos são reais e até pode comprometer contas bancárias
Andreia Vital
Ontem às 17:11

"O consumidor pode acreditar que está apenas a adquirir acesso a conteúdos televisivos", alerta especialista de cibersegurança

A utilização de serviços de IPTV ilegal é frequentemente associada à violação de direitos de autor. No entanto, os riscos para os consumidores podem ir muito além do acesso não autorizado a conteúdos televisivos.

Em declarações ao IOL, o especialista em Cibersegurança e Análise Forense Bruno Castro explicou que a utilização destes serviços pode representar uma ameaça à privacidade e à segurança dos utilizadores.

"Ao instalar aplicações de origem desconhecida ou utilizar equipamentos comprometidos, o consumidor pode expor dados pessoais, credenciais de acesso, dados bancários, fotografias e informação armazenada noutros dispositivos ligados à mesma rede doméstica", afirma o fundador e CEO da VisionWare.

O especialista alerta ainda que estes equipamentos podem ser usados para fins ilícitos sem que o proprietário tenha conhecimento. "Estes equipamentos podem também ser utilizados, sem conhecimento do proprietário, para encaminhar tráfego criminoso, facilitar ciberataques ou até mesmo fraudes publicitárias."

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Além das potenciais consequências ao nível da cibersegurança, Bruno Castro destaca também os riscos financeiros associados a operadores que atuam fora da lei.

"Os operadores destes serviços atuam frequentemente à margem da lei, sem qualquer mecanismo de proteção do consumidor, podendo recolher dados de pagamento, interromper o serviço sem aviso prévio ou simplesmente desaparecer após receberem o pagamento", refere.

Para o fundador da VisionWare, muitos consumidores podem não ter consciência da exposição a que ficam sujeitos. "O consumidor pode acreditar que está apenas a adquirir acesso a conteúdos televisivos a baixo custo, quando, na prática, pode estar a introduzir na sua rede doméstica um equipamento ou aplicação que compromete a sua privacidade, a segurança dos seus dispositivos e a integridade dos seus dados."

Equipamentos associados ao IPTV ilegal já foram usados para distribuir malware

Questionado sobre a existência de casos documentados, Bruno Castro diz que "existem casos documentados, em vários países, de equipamentos associados a serviços de streaming e IPTV ilegais que foram utilizados para instalar malware, recolher informação dos utilizadores ou comprometer redes domésticas".

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O especialista aponta como exemplo o BADBOX 2.0, uma campanha de malware que afeta dispositivos Android, incluindo boxes de streaming de baixo custo.

"Segundo o FBI, os dispositivos infetados podem ser incorporados em redes controladas por criminosos (botnets), servir como proxys residenciais, permitir o roubo de credenciais e facilitar outras atividades maliciosas sem conhecimento do utilizador", explica.

Bruno Castro acrescenta que, em Portugal, o Centro Nacional de Cibersegurança publicou um alerta sobre esta ameaça, referindo que a mesma pode afetar Smart TVs, aparelhos de streaming, tablets e projetores digitais.

Apesar disso, ressalva que nem todos os equipamentos utilizados para IPTV ilegal estão necessariamente comprometidos. "No entanto, é um serviço ilegal e como tal estes equipamentos apresentam um risco significativamente elevado de exposição a malware, recolha indevida de dados pessoais e comprometimento da segurança da rede doméstica."

Ficheiros APK e permissões excessivas aumentam o risco

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Outro dos fatores de risco apontados pelo especialista está relacionado com a instalação de aplicações fora das lojas oficiais.

"As lojas oficiais aplicam mecanismos de controlo e análise das aplicações, embora não eliminem totalmente o risco", explica.

Em contrapartida, quando um utilizador instala ficheiros APK obtidos em websites desconhecidos, "pode instalar uma aplicação que aparenta ser legítima, mas contém código malicioso".

O especialista alerta ainda para pedidos de permissões ou alterações às definições de segurança dos dispositivos. "Uma das principais red flags é precisamente um serviço exigir que o utilizador desligue as proteções do equipamento para funcionar."

O risco depende também do dispositivo utilizado

Segundo Bruno Castro, os riscos variam em função do equipamento utilizado, da respetiva configuração e das aplicações instaladas. "Numa box Android, o perigo pode começar no próprio equipamento: existem casos documentados de dispositivos vendidos com malware pré-instalado", afirma.

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Já nos telemóveis e computadores, o potencial impacto pode ser maior devido ao tipo de informação armazenada nesses equipamentos. "Uma aplicação maliciosa pode ter acesso a informação mais sensível, consoante as permissões concedidas e as vulnerabilidades existentes: credenciais, sessões de acesso, ficheiros pessoais ou dados utilizados em operações bancárias."

Além disso, alerta, "um equipamento comprometido não representa somente um risco apenas para quem o utiliza: pode também servir de ponto de entrada ou de instrumento de ataque contra outros sistemas ligados à mesma rede".

Há casos que envolvem recolha de informação financeira

Sobre a possibilidade de comprometimento de dados bancários, Bruno Castro refere um caso recente relacionado com falsas aplicações de IPTV. "Um exemplo recente é o malware Massiv, identificado em 2026, que era distribuído através de falsas aplicações de IPTV para Android."

Segundo o especialista, o malware "permitia aos atacantes recolher credenciais e informação financeira".

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Ainda assim, faz uma distinção importante: "Importa, contudo, esclarecer que este caso não envolvia um serviço de IPTV ilegal funcional que tivesse sido transformado em malware. Tratava-se de aplicações falsas que utilizavam a aparência e a promessa de acesso a conteúdos IPTV para distribuir código malicioso."

Para Bruno Castro, o exemplo demonstra os riscos associados a este tipo de ecossistema. "Os utilizadores são frequentemente incentivados a descarregar aplicações ou ficheiros de fontes não verificadas, ficando mais expostos a fraudes, ataques de phishing, roubo de credenciais e outras formas de cibercrime."

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