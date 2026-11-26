A utilização de aplicações não oficiais associadas a serviços de IPTV pode expor os consumidores ao roubo de credenciais e de informação financeira. Existem casos documentados de aplicações que, embora prometam acesso a conteúdos televisivos, são utilizadas para distribuir software malicioso.

Um dos exemplos mais recentes é o malware Massiv, identificado em 2026 e distribuído através de falsas aplicações de IPTV para Android. Segundo a informação disponível, este programa permitia aos atacantes recolher credenciais e informação financeira dos utilizadores.

Bruno Castro, fundador e CEO da VisionWare e especialista em Cibersegurança e Análise Forense, ressalva, contudo, que este caso tem uma particularidade importante: não se tratava de um serviço de IPTV ilegal funcional que tivesse sido transformado numa ameaça informática.

Na realidade, «tratava-se de aplicações falsas que utilizavam a aparência e a promessa de acesso a conteúdos IPTV para distribuir código malicioso», explica o especialista.

Ainda assim, o caso demonstra os perigos associados à instalação de aplicações provenientes de fontes não verificadas, uma prática frequente neste universo.

Bruno Castro alerta que «os utilizadores são frequentemente incentivados a descarregar aplicações ou ficheiros de fontes não verificadas, ficando mais expostos a fraudes, ataques de phishing, roubo de credenciais e outras formas de cibercrime».

Assim, embora não seja correto afirmar que todos os serviços de IPTV ilegal comprometem dados bancários, existem casos concretos de falsas aplicações que exploram a popularidade destes serviços para tentar roubar informação financeira dos consumidores.