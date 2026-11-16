O acesso a canais e conteúdos televisivos a preços irresistíveis pode esconder uma ameaça à sua segurança digital e financeira. “Ao instalar aplicações de origem desconhecida ou utilizar equipamentos comprometidos, o consumidor pode expor dados pessoais, credenciais de acesso, dados bancários, fotografias e informação armazenada noutros dispositivos ligados à mesma rede doméstica”, explica Bruno Castro, especialista em Cibersegurança e Análise Forense.

Além deste risco relacionado com dados, estes equipamentos podem também ser utilizados, sem conhecimento do proprietário, para encaminhar tráfego criminoso, facilitar ciberataques ou até mesmo fraudes publicitárias.

E no que diz respeito ao seu dinheiro: está seguro?

O fundador da empresa de cibersegurança VisionWare explica “que existe também um risco financeiro relevante”. Isto acontece porque os operadores destes serviços atuam “à margem da lei, sem qualquer mecanismo de proteção do consumidor, podendo recolher dados de pagamento, interromper o serviço sem aviso prévio ou simplesmente desaparecer após receberem o pagamento”.

Os consumidores podem acreditar que estão apenas a comprar um acesso a conteúdos televisivos a preços muito baixos, quando, na prática, podem estar a “introduzir na sua rede doméstica um equipamento ou aplicação que compromete a sua privacidade, a segurança dos seus dispositivos e a integridade dos seus dados”.