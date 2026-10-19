Raramente aparece em público, mas esta apresentadora tem um irmão gémeo. Agora, fizeram 50 anos e aparecem juntos em fotos únicas da festa de arromba

Rita Ferro Rodrigues celebrou os 50 anos com uma festa de arromba, no passado sábado, 17 de outubro, na Estufa Fria, em Lisboa. A ocasião reuniu amigos e várias figuras conhecidas do público português, mas foram também as fotografias de um familiar muito especial que despertaram a curiosidade: João Ferro Rodrigues, o irmão gémeo da apresentadora.

Nuno Eiró, Iva Domingues e Inês Herédia foram algumas das figuras públicas que marcaram presença na celebração e partilharam registos nas redes sociais. Entre os momentos divulgados, destacam-se as imagens de Rita ao lado de João, que mantém um perfil discreto e aparece poucas vezes na esfera pública.

Quem é João Ferro Rodrigues, o irmão gémeo de Rita?

Apesar de Rita Ferro Rodrigues ser uma figura bem conhecida da televisão portuguesa, nem todos os seguidores estarão a par de que tem um irmão gémeo. João Ferro Rodrigues tem mantido uma vida mais reservada, longe da exposição mediática que acompanha a carreira da irmã.

Ainda assim, a apresentadora já falou abertamente sobre a relação especial que os une. Numa entrevista ao i, recordou a infância partilhada e revelou que, em pequenos, chegavam a completar as frases um do outro. Mais do que a ligação entre gémeos, destacou a importância de João na sua vida, descrevendo-o como alguém a quem recorre quando precisa de apoio ou atravessa momentos difíceis.

A cumplicidade entre os dois também ficou evidente numa publicação de 2021, quando Rita assinalou o lançamento do primeiro livro do irmão, A Era do Nós. Na altura, explicou que falava pouco dele precisamente por respeitar a vontade de João de não estar exposto publicamente, mas fez questão de demonstrar o orgulho que sentia pela conquista.

Um percurso longe dos holofotes

João Ferro Rodrigues tem um percurso profissional distinto do da irmã. É licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e tem um MBA pela Harvard Business School. Ao longo da carreira, dedicou-se à gestão de projetos e empresas, com experiência em áreas como a consultoria estratégica, as energias renováveis e a tecnologia.

Em novembro de 2021, lançou A Era do Nós, um livro dedicado à importância da comunidade e do bem comum. A obra assinalou uma faceta menos conhecida do irmão da apresentadora: a de autor e pensador sobre questões sociais.

Uma data especial para os dois

Rita Ferro Rodrigues e João nasceram no mesmo dia, 16 de outubro de 1976. Este ano, a apresentadora assinalou o 50.º aniversário com uma reflexão nas redes sociais, acompanhada por fotografias antigas e uma mensagem particularmente emotiva dirigida ao irmão: «Mano, amo-te. Quero mais 50 só para te ver viver».

A celebração na Estufa Fria aconteceu no dia seguinte, reunindo amigos e rostos conhecidos numa festa que ficou marcada pela alegria e pelas partilhas nas redes sociais.