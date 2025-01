IRS Jovem: Quanto vou receber de salário líquido?

O novo regime do IRS Jovem que está em vigor desde o dia 1 de janeiro de 2025, permite aos trabalhadores, até aos 35 anos, que não são considerados dependentes (independentemente do seu grau de escolaridade), beneficiarem da isenção ou redução do pagamento deste imposto, durante um período máximo de 10 anos.

Este desconto pode ser aplicado na retenção na fonte de IRS mensal, sobre os rendimentos de trabalho dependente (categoria A do IRS) e trabalho independente (categoria B do IRS) ou após a entrega da declaração de IRS, através do reembolso.

De fora deste regime, ficam os jovens que beneficiaram do regime do residente não habitual, os que tenham optado pela tributação do Programa Regressar, os que beneficiarem ou estejam a beneficiar do incentivo fiscal à investigação científica e inovação e os que não tenham a sua situação tributária regularizada.

Porém, dadas as inúmeras alterações que tem sofrido este regime, são muitos os trabalhadores que têm dúvidas sobre o IRS Jovem. Neste artigo, esclarecemos como é aplicado este desconto e quanto vai poupar no seu salário líquido.

Como é aplicada a isenção do IRS Jovem?

O valor da isenção ou desconto do imposto, depende do número de anos de trabalho, sem ser considerado dependente do seu agregado familiar.

Na prática, a isenção aplica-se da seguinte forma:

No primeiro ano, os jovens trabalhadores beneficiam de 100% da isenção;

Entre o segundo e quarto ano, a isenção incide sobre 75% do imposto;

No quinto, sexto e sétimo ano, a isenção fixa-se em 50% do IRS;

E do oitavo ao décimo ano, a isenção baixa para 25% do imposto.

Porém, é preciso salientar que a contagem começa no primeiro ano em que entrega a declaração de IRS individual. A partir desse momento, contam os anos seguintes, sendo excluídos os anos em que não aufere rendimentos da categoria A e B do IRS.

Outro ponto a destacar, é que o IRS Jovem tem o limite de 55 IAS, ou seja, 28.737,50 euros. Isto significa que até este valor pode beneficiar total ou parcialmente do desconto. A partir daí, o rendimento anual do trabalho é tributado às taxas gerais.

Quanto vou receber de salário líquido com o IRS Jovem?

Tudo depende do valor base dos seus rendimentos, do seu agregado familiar e do ano a que dizem respeito os seus rendimentos sem ser considerado dependente.

Suponha que tem um salário base de 1.300 euros, é solteiro/a e não tem filhos. Tendo em conta este cenário, a sua retenção na fonte corresponde a 136,10 euros.

1.º ano

Ao estar abrangido pelo IRS Jovem, sendo este aplicado mensalmente no seu salário, no primeiro ano, o seu salário líquido corresponde a 1.157 euros, pois não faz retenção na fonte, descontando apenas os 143 euros para a segurança social. Fazendo a conta a 14 salários (ficando de fora o subsídio de alimentação e outros benefícios), no primeiro ano poupa 1.905,40 euros.

Do 2.º ao 4.º ano

O desconto vai baixar progressivamente nos anos seguintes. Entre o segundo e quarto ano, tem direito a uma isenção de 102,07 euros, pagando 34,03 euros de retenção na fonte de IRS. Isto significa que o seu salário líquido passaria a 1.122,98 euros, poupando anualmente 1.428,98 euros.

5.º, 6.º e 7.º ano

No quinto, sexto e sétimo ano, passa a pagar 68,05 euros por mês, ficando isento de outros 68,05 euros, dado o desconto de 50%. Nesta fase, o salário líquido seria de 1.088,95 euros, obtendo uma poupança por ano de 952,70 euros.

8.º, 9.º e 10.º ano

Por fim, no oitavo, nono e décimo ano, fica a pagar 102,07 euros de retenção na fonte. Logo, poupa 34,03 euros por mês (25%), o que significa que o seu salário líquido seria de 1.054,93 euros. Este desconto traduz-se numa poupança anual de 476,42 euros.

Nota: Estes cálculos têm como base as tabelas de retenção na fonte atuais e não contemplam o subsídio de refeição, nem outros benefícios.

Caso queira calcular quanto vai receber mensalmente, pode contar com o simulador do IRS Jovem para facilitar as suas contas.