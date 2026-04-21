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IRS Jovem_Teletrabalho_Finanças Foto: Pixabay
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Reembolsos do IRS estão em atraso. É isto que está a acontecer
IOL
Há 2h e 56min
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Não consegue consultar o estado da sua declaração no Portal das Finanças? Este é o motivo

Uma falha informática no Portal das Finanças está a provocar atrasos nos reembolsos do IRS e a gerar dúvidas entre os contribuintes. A notícia foi avançada numa reportagem da CNN Portugal e afeta mesmo quem entregou a declaração sem erros.

O problema surge através de uma mensagem na área de consulta do estado do reembolso, sobretudo na fase de transferência, levando muitos contribuintes a questionar o atraso nos pagamentos. No entanto, trata-se de um erro do próprio sistema e não de falhas nas declarações submetidas.

Perante este cenário, a recomendação das autoridades é clara: aguardar pela resolução automática e evitar qualquer alteração à declaração durante os próximos dias, uma vez que o sistema continua instável.

O Ministério das Finanças garante que se trata de um constrangimento pontual e que não está a afetar a maioria dos contribuintes. A mesma fonte assegura que a situação deverá ficar resolvida ainda esta semana e que os reembolsos continuarão a ser feitos por transferência bancária.

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Até ao momento, mais de dois milhões de contribuintes já entregaram o IRS, sendo que o prazo para a submissão termina a 30 de junho.
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