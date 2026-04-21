Reembolsos do IRS estão em atraso. É isto que está a acontecer

IRS com as categorias A e B: Os 4 pontos que evitam erros

Uma falha informática no Portal das Finanças está a provocar atrasos nos reembolsos do IRS e a gerar dúvidas entre os contribuintes. A notícia foi avançada numa reportagem da CNN Portugal e afeta mesmo quem entregou a declaração sem erros.

O problema surge através de uma mensagem na área de consulta do estado do reembolso, sobretudo na fase de transferência, levando muitos contribuintes a questionar o atraso nos pagamentos. No entanto, trata-se de um erro do próprio sistema e não de falhas nas declarações submetidas.

Perante este cenário, a recomendação das autoridades é clara: aguardar pela resolução automática e evitar qualquer alteração à declaração durante os próximos dias, uma vez que o sistema continua instável.

O Ministério das Finanças garante que se trata de um constrangimento pontual e que não está a afetar a maioria dos contribuintes. A mesma fonte assegura que a situação deverá ficar resolvida ainda esta semana e que os reembolsos continuarão a ser feitos por transferência bancária.

Até ao momento, mais de dois milhões de contribuintes já entregaram o IRS, sendo que o prazo para a submissão termina a 30 de junho.