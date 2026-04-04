IRS automático: 8 pontos a considerar antes de aceitar a declaração

Investir num PPR é também uma forma de otimizar o IRS do próximo ano

Jovens até 35 anos podem usar o IRS Automático pela primeira vez

A campanha do IRS já está a decorrer e muitos contribuintes podem optar por submeter uma declaração pré-preenchida pela Autoridade Tributária. O IRS automático simplifica o processo de entrega e tende a acelerar os reembolsos, mas pode não ser a opção mais vantajosa para todos os contribuintes. Por isso, antes de validar a declaração automática, analise os seguintes aspetos com atenção:

Verifique se todas as despesas estão incluídas

As deduções à coleta permitem reduzir o imposto a pagar com base nas despesas efetuadas ao longo do ano anterior. Entre as principais categorias estão despesas gerais familiares, saúde, educação, lares e habitação. Para serem consideradas, estas despesas devem ter sido validadas no e-Fatura até ao final de fevereiro. Confirme se estão todas incluídas na declaração automática. Caso contrário, rejeite-a e inclua as despesas manualmente na declaração modelo 3, evitando um reembolso inferior ou imposto adicional.

Confirme os dados do agregado familiar

A composição do agregado tem impacto direto no cálculo do imposto. Por isso, se ao longo do último ano houve alterações, como um nascimento, divórcio ou óbito, verifique se estão corretamente refletidas na declaração. Mas, atenção: para isso, deverá ter atualizado o agregado familiar no Portal das Finanças até final de fevereiro de 2026.

Analise rendimentos e retenções na fonte

O IRS automático pode conter erros ou omissões. Verifique se os rendimentos e as retenções na fonte estão corretos. Se necessário, compare-os com os recibos de vencimento e declarações de rendimentos.

Avalie se deve optar pela tributação conjunta ou separada

Se for casado ou unido de facto, poderá escolher entre tributação conjunta ou separada. A opção pode influenciar significativamente o resultado final, sobretudo quando existem diferenças significativas de rendimentos entre os membros do casal. Simular ambas as opções antes de submeter a declaração é essencial.

Considere o englobamento de rendimentos

Uma das principais limitações do IRS automático é não permitir o englobamento de rendimentos. Se tiver rendimentos prediais ou de capitais (como juros de depósitos), poderá ser mais vantajoso entregar a declaração manualmente para avaliar essa opção.

Conheça as novidades no IRS Jovem

Em 2026, os contribuintes que beneficiam do IRS Jovem deverão passar a ser abrangidos pelo IRS automático. Isso exige atenção redobrada aos jovens que não queiram usufruir do regime – por compensar manterem-se como dependentes, por exemplo. Nesse caso, terão de rejeitar a declaração automática.

Confirme o IBAN

Para garantir o recebimento de um eventual reembolso, verifique se o IBAN indicado está correto antes de validar a declaração.

Faça a consignação do imposto

Pode fazer a consignação de 1% do IRS a uma entidade social, religiosa, cultural ou desportiva, sem impacto no reembolso. É ainda possível consignar 15% do IVA suportado, embora, nesse caso, abdique desse valor. No IRS automático, esta opção deve ser selecionada antes da confirmação da entrega da declaração.