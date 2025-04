Tornei-me um investidor ou minerador cripto em 2024. E agora, o IRS?

O rally da bitcoin, que levou de arrasto outras criptomoedas no ano passado, poderá ter incentivado vários investidores a vender estes ativos. Agora, pode ser o momento de preencher a declaração de IRSS. O tempo é uma chave importante para entender se tem de o fazer e como.

É possível declarar no IRS rendimentos obtidos com criptomoedas enquanto trabalhador por conta de outrem (categoria A), enquanto atividade profissional independente (B) ou como mais-valia (G). Existe ainda a possibilidade, altamente provável, de ter de preencher o anexo J destinado a rendimentos obtidos no estrangeiro, devido às nacionalidades das plataformas de investimento e licenças obtidas lá fora.

Mais-valias com cripto: Dinheiro e tempo definem regras

O primeiro ponto que deve saber é que não tem de declarar ao fisco quantas criptomoedas possui, apenas se tiver obtido mais-valias.

Além disso, deve ter em conta que trocas de cripto por cripto não são taxadas, apenas quando é feita a conversão ou venda por dinheiro fiduciário, como euros ou dólares. A par destas duas situações, há uma terceira que isenta uma transação de cripto de imposto: se este ativo for detido pelo seu titular há mais de 365 dias.

Assim, são apenas taxados os “lucros” conseguidos com a venda de criptos detidas há menos de um ano. Tratando-se de mais-valias, estas estão enquadradas no âmbito da categoria G. Assim, a tributação incide sobre a mais-valia à taxa autónoma de 28%, podendo optar pelo englobamento. Contudo, se o total dos seus rendimentos o colocarem no último escalão do IRS, o englobamento das mais-valias é obrigatório e a taxa aplicável é de 48%.

As mais-valias são declaradas no quadro 18-A do anexo G da declaração de IRS. A opção pelo englobamento deve ser assinalada no campo 01 do quadro 15.

No caso de deter criptomoedas há mais de um ano, a regra que é salientada na mais recente portaria do Governo determina que os rendimentos obtidos com a alienação onerosa de criptoativos, ainda que mantidos por mais de 365 dias até à data desta operação, devem ser declarados em sede de IRS no anexo G1, dedicado às mais-valias não tributadas. Deve preencher este anexo com as informações semelhantes às que são inseridas na declaração quando as criptomoedas foram vendidas após um período de detenção inferior a 365 dias.

Atividade profissional abrangida pela categoria B

Os rendimentos empresariais ou profissionais relativos a operações com criptomoedas são rendimentos da categoria B e podem estar enquadrados no regime simplificado, sendo aplicado coeficientes específicos para investimento e mineração. Também podem enquadrar-se no regime de contabilidade organizada – neste caso, o rendimento tributável é apurado com base na contabilidade e requer a contratação dos serviços de um contabilista certificado.

Um exemplo deste tipo de rendimento é aquele que é obtido com o staking on chain, um processo de consenso de validação de transações cripto mais profissional. Por outro lado, o staking delegado e o yield farming já não estão abrangidos na categoria B, sendo apenas tributados quando houver troca da recompensa, paga normalmente em cripto, por dinheiro, e apenas quando se tiverem contabilizado mais-valias.