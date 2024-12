Ainda é possível aumentar o reembolso de IRS até ao final do ano?

Até ao dia 31 dezembro saiba que tem hipótese de aumentar o reembolso de IRS. Para tal, precisa de ter margem para elevar as suas deduções à coleta onde ainda não atingiu o limite máximo.

Para saber se ainda tem margem para aumentar o reembolso, deve fazer contas para identificar se na soma de todas as categorias já atingiu o teto máximo. Caso já tenha atingido esse valor, as despesas que fizer até ao final do ano não contam. Logo, não vai conseguir aumentar o reembolso de IRS.

Saiba que contas tem de fazer e o que está ao seu alcance para aumentar o reembolso do IRS até ao final do ano.

Para aumentar o reembolso de IRS some as suas deduções à coleta

Para saber se ainda pode aumentar o seu reembolso de IRS, entre no portal e-fatura e some as deduções à coleta que tem nas seguintes categorias:

Saúde;

Educação;

Encargo com imóveis;

Encargo com lares;

Pensões de alimentos;

Encargos com retribuição pela prestação de trabalho doméstico;

Exigência de fatura: como reparação de automóveis e motociclos, restauração e alojamento, cabeleireiros, atividades veterinárias, transportes públicos, ginásios, e jornais e revistas.

E benefícios fiscais.

Nota: Ficam de fora destes cálculos as despesas gerais e familiares dedutíveis até 250 euros.

Identifique o limite máximo de deduções tendo em conta o seu rendimento

Depois de fazer estes cálculos, precisa de identificar o teto máximo deduções que pode atingir, conforme o seu rendimento coletável.

Na prática, existem três cenários possíveis:

Se tiver um rendimento coletável até 7.703 euros (rendimento igual ou inferior ao primeiro escalão do IRS), pode deduzir o máximo de cada categoria e o total desse valor é considerado para os cálculos do IRS. Ou seja, não existe limite de deduções.

Caso o seu rendimento coletável for entre 7.704 euros e 80.000 euros, o limite é calculado segundo o seu rendimento. Para saber qual o valor máximo que pode deduzir, aplique a seguinte fórmula: 1.000 + [1.500 x (80.000 - Rendimento Coletável) / 72.927]

Por exemplo, com um rendimento coletável de 20.000 euros, pode deduzir 2.244,86 euros, tendo sido aplicada a seguinte fórmula 1.000 + [1.500 x (80.000 - 20.000) / 72.927]. Isto significa, que se tiver acumulado 2.000 euros de deduções à coleta, ainda pode deduzir 244,86 euros.

Mas se o seu rendimento coletável superar os 80.000 euros, só pode deduzir 1.000 euros na soma de todas as categorias de deduções à coleta.

Como aumentar o reembolso do IRS nos últimos dias do ano?

Existem algumas dicas que podem ajudar a aumentar o reembolso IRS nos últimos dias. Por exemplo:

Antecipe a validação das faturas pendentes no portal e-fatura e continue a pedir faturas com NIF até ao dia 31 de dezembro. Controle os valores em cada categoria para ver onde tem margem para aumentar o reembolso de IRS.

Se tem margem para aumentar as suas deduções à coleta veja se compensa investir num Plano Poupança Reforma (PPR). Este produto tem benefícios fiscais à entrada que permitem a dedução à coleta de 20% dos montantes investidos, com os seguintes limites: até aos 35 anos, pode deduzir 400 euros (se aplicar 2.000 euros no PPR); entre os 35 e 50 anos, 350 euros (aplicando 1.750 euros) e a partir dos 50 anos, 300 euros, ao aplicar 1.500 euros.

Nota: Para obter este benefício fiscal não pode resgatar o seu PPR antes do tempo permitido, caso contrário tem de devolver os valores deduzidos, acrescidos de uma penalização de 10% por cada ano passado.