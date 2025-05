Recebeu (ou vai receber) reembolso? Saiba como pode usá-lo

Este ano, muitas pessoas estão a receber um reembolso de IRS mais baixo do que aquilo a que estavam habituadas. A justificação está no ajuste das tabelas de retenção na fonte que aconteceu durante 2024. Assim, a diferença entre o valor retido e aquele efetivamente devido, foi menor.

Apesar de mais baixo, o reembolso de IRS é um momento por que muitas pessoas esperam para equilibrar as finanças e pagar algumas contas. Damos algumas ideias de como usar este dinheiro.

Rever créditos (incluindo cartões)

O reembolso de IRS pode ser uma oportunidade para equilibrar as finanças pessoais, a começar pelos créditos. Dependendo dos valores em dívida e do montante que vai receber, usar o reembolso para amortizar total ou parcialmente um empréstimo pode ser uma boa opção.

Outra hipótese pode ser eliminar as dívidas com cartões de crédito, até porque este é um dos tipos de financiamento com taxas de juro mais elevadas.

Reforçar o fundo de emergência

Quando não tem um fundo de emergência, fica mais vulnerável quando surgem imprevistos. Idealmente, este fundo deve conseguir cobrir entre três e 12 meses de despesas essenciais.

Nem sempre é fácil criar esta reserva, mas pode fazê-lo aos poucos. Assim, pode aproveitar o reembolso de IRS para dar início ou reforçar o seu fundo de emergência.

Melhorar a eficiência energética da casa

Uma casa eficiente significa menos despesas ao final do mês. Isso pode ser alcançado através de eletrodomésticos com melhor classificação energética ou pelo facto de não ter de usar tanto os sistemas de aquecimento e arrefecimento.

Deste modo, se tiver oportunidade, o reembolso de IRS pode ajudar a pagar algumas mudanças que se vão refletir em poupança.

Criar uma poupança para cobrir outras despesas

Seguros, IMI, IUC e despesas da escola dos filhos. Ao longo do ano, são vários os momentos em que sabemos que vamos ter de pagar alguma despesa mais elevada. Para que o impacto não seja tão grande, pode usar o reembolso para criar um fundo destinado especificamente a pagar estas contas.

É certo que dificilmente vai conseguir que o reembolso chegue para tudo, mas já é uma ajuda.

Por outro lado, se tem estas despesas controladas, pode usar o dinheiro para, por exemplo, ajudar a pagar as férias.

Investir (do conservador ao arrojado)

Na hora de investir, há opções para todos os perfis. Os mais conservadores têm produtos de capital garantido, como depósitos a prazo ou certificados de aforro. Já os que toleram mais o risco, têm produtos potencialmente mais rentáveis, como ações, ETF e alguns Planos Poupança Reforma (PPR).

Seja qual for o seu caso, pode usar o reembolso de IRS para investir e fazer crescer o seu dinheiro.

Criar uma poupança para os filhos

Se quer ajudar os seus filhos a pagar a universidade ou a fazer alguma compra de maior valor no futuro, pode começar a preparar esse caminho hoje. Para criar uma poupança, pode contar com a ajuda de alguns produtos de capital garantido, como os certificados de aforro, ou de outros um pouco mais arriscados, como os PPR.

Aqui, o reembolso pode servir como uma ajuda para reforçar essas poupanças e maximizar os ganhos.