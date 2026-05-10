Vai receber reembolso do IRS? 5 estratégias para pôr esse dinheiro a render

IRS automático: 8 pontos a considerar antes de aceitar a declaração

Tem criptoativos? Saiba o que fazer no IRS

Reembolsos do IRS estão em atraso. É isto que está a acontecer

Outros artigos:

Todos os anos, entre abril e agosto, milhares de portugueses recebem o reembolso do IRS. Para muitos, é um valor significativo que desaparece tão depressa como chegou, em despesas de verão, contas em atraso ou compras por impulso. Neste sentido, a Coverflex partilha 5 ideias para tirar o máximo partido deste rendimento extra.

1.Investir num PPR e reduzir já o IRS do próximo ano

Esta é, provavelmente, a opção com maior retorno imediato. Um Plano Poupança Reforma (PPR) é um instrumento de poupança de longo prazo que oferece vantagens fiscais únicas: pode deduzir 20% do valor investido à coleta de IRS, até limites que variam consoante a idade:

O benefício renova todos os anos em que houver reforços, desde que respeite as condições de resgate para não perder o benefício fiscal já obtido.

2. Criar ou reforçar o fundo de emergência

As regras gerais de finanças pessoais recomendam ter entre 3 e 6 meses de despesas mensais guardadas numa conta facilmente acessível. Se ainda não tem esta "almofada financeira" constituída, ou se a usou, entretanto, o reembolso do IRS é uma oportunidade ideal para a reconstituir.

Um fundo de emergência não é poupança "parada": é a diferença entre uma avaria no carro ser uma inconveniência ou uma crise financeira.

3. Amortizar crédito

Se tem crédito habitação ou crédito pessoal em curso, uma amortização antecipada pode reduzir os juros totais a pagar ao longo da vida do empréstimo. Antes de o fazer, verifique as condições do contrato, nomeadamente se existem comissões de amortização antecipada, e simule o impacto real da decisão.

Em contexto de juros elevados, esta pode ser uma das opções com melhor retorno "garantido".

4. Investir em formação e desenvolvimento

Apostar em formação é normalmente um investimento com retorno. Cursos de especialização, certificações profissionais, aprendizagem de uma nova língua ou competências técnicas em áreas em crescimento podem abrir portas e traduzir-se em progressão de carreira e melhores rendimentos.

Além disso, se a sua empresa disponibilizar formação profissional como benefício, pode conjugar esses recursos com o seu reembolso para acelerar o seu desenvolvimento.

5. Começar (ou reforçar) uma carteira de investimento diversificada

Se já tiver o fundo de emergência constituído e os créditos sob controlo, o reembolso pode ser o ponto de partida para começar a investir, seja em fundos de índice, ETFs, ou outros instrumentos financeiros diversificados.

O princípio é simples: fazer o dinheiro trabalhar para si ao longo do tempo, tirando partido dos juros compostos. Comece por definir o seu perfil de risco, o horizonte temporal, e os seus objetivos. Se necessário, consulte um profissional de finanças antes de tomar decisões de investimento.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders