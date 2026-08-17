Isaac Alfaiate partilha receita super fácil para jantar (e outros atributos saltam à vista)

Piscina de sonho e um jardim de perder de vista: Rita Pereira abre as portas de casa e mostra detalhes nunca vistos

Ainda se lembra de Fernando Couto? O cabelo comprido era a sua imagem de marca: agora está quase irreconhecível

Isaac Alfaiate decidiu partilhar com os seguidores uma receita simples e saudável, mas o vídeo acabou por dar muito que falar por outro motivo. O ator de 37 anos publicou no Instagram um momento descontraído em que surge a cozinhar uma receita viral à qual chama “Massa à Alfaiate”, revelando passo a passo os ingredientes e a preparação do prato.

“Espinafres, tomate cherry, queijo feta, salmão e massa” são os ingredientes da receita, que, segundo o ator, deve ir ao forno durante 15 a 20 minutos antes de ser envolvida com a massa já cozida: "Colocar num Pyrex todos os ingredientes menos a massa 😂 deixar no forno por 15/20 min depois mexer tudo muito bem juntas a massa já cozida .. colocar queijo Parmigiano por cima a gosto e está pronto a servir 😋 azeite - sal e pimenta a gosto".



A receita parece ter conquistado os seguidores, mas a forma física do ator acabou por roubar algum protagonismo ao prato. A publicação já soma 18,7 mil gostos, entre eles os de várias figuras conhecidas.

“Eu já provei, e é muito gostoso”, escreveu o ator Evandro Gomes, enquanto Ricardo Carriço deixou um “muito bom!”, acompanhado de gargalhadas.

Mas foi Diogo Amaral quem não resistiu à brincadeira e destacou o físico de Isaac Alfaiate: “Puxa a vida matulão”, comentou o ator.