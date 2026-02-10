 "Que máquina é essa?" O aparelho de beleza de Isabel Figueira que toda a gente quer

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma simples partilha de Isabel Figueira foi suficiente para captar a atenção de várias seguidoras. A atriz portuguesa, que aos 45 anos continua a exibir uma pele firme e luminosa, surgiu num vídeo a utilizar um aparelho facial com luz vermelha, despertando de imediato a curiosidade de quem a acompanha. Nos comentários, repetia-se a mesma questão: afinal, que máquina é esta e onde pode ser comprada?

Apesar de o modelo exato usado por Isabel Figueira não ter sido identificado, a tecnologia do equipamento é bem conhecida e encontra-se acessível ao público. Entre as opções disponíveis no mercado, um dos dispositivos mais semelhantes é o aparelho facial de radiofrequência ANLAN Mini, atualmente à venda na Amazon por 60,98 euros, com uma classificação média de 4,5 estrelas atribuída pelos utilizadores.

Adquira aqui

Este equipamento combina radiofrequência, microcorrentes e fototerapia, recorrendo a três tipos de luz pensados para estimular a produção de colagénio, melhorar a firmeza da pele e contribuir para uma aparência mais definida do rosto. O design compacto e o cabeçal metálico permitem a sua utilização em várias zonas da face e do pescoço, integrando-se facilmente na rotina diária de cuidados de pele.

Nas avaliações deixadas por quem já experimentou o aparelho, destacam-se sobretudo a facilidade de utilização e a sensação confortável durante o tratamento. Comentários como “notei a pele mais firme e luminosa logo após a utilização” ou “é leve, prática e fácil de integrar na rotina diária” surgem com frequência. Há ainda quem valorize o facto de ser impermeável, facilitando a limpeza após o uso com géis ou séruns, bem como o seu tamanho reduzido, ideal para transportar em viagem.

Tal como se pode perceber pelas reações ao vídeo partilhado por Isabel Figueira, trata-se de um cuidado regular que muitas mulheres associam a uma pele com um aspeto mais fresco, cuidado e saudável.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.