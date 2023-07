Isabela Cardinali da 'Casa dos Segredos' publica vídeo escaldante e leva Instagram ao rubro

Isabela Cardinali, ex-concorrente da Casa dos Segredos, incendiou o Instagram com um novo vídeo escaldante, onde surge com um pequeno biquíni preto a tomar banho.

A publicação não passou despercebida aos fãs que não tardaram em comentar as imagens com vários emojis de chamas e corações.

Isabela Cardinali tem dado que falar nos últimos dias depois de ter publicado nas stories do Instagram imagens de um encontro romântico ao fim do dia, na praia da Barra, no distrito de Aveiro.

Apesar de não ter desvendado com quem estava, as suas sandálias acabaram por a denunciar. O encontro foi com Joël Conceição, jogador no FC Bourgoin-Jallieu, um clube de futebol francês do quarto escalão.