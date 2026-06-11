Esqueça a Disneyland e a Isla Mágica: este parque português é incrível (até tem uma ilha)
Este parque português parece saído de um filme de aventuras (e fica muito mais perto do que imagina)
Nem todos os programas memoráveis em família implicam um rombo na carteira e voos ou viagens longas a parques como a Disneyland ou a Isla Mágica. Muitas vezes desconhecidos dos próprios portugueses, há parques cada vez mais incríveis no nosso país. E nós voltamos a chamar a atenção para este que reúne aventura, natureza e dezenas de atividades num só local. O melhor? Tem até uma ilha de piratas.
Falamos do Parque Lagoa do Falcão, que fica situado junto a uma lagoa com cerca de quatro mil metros quadrados e praia privada, este parque combina atividades aquáticas, desafios de aventura e amplas zonas verdes.
Entre as atrações mais procuradas estão os insufláveis aquáticos, que transformam a lagoa num verdadeiro parque de diversões sobre a água. Existem diferentes percursos e obstáculos, sendo uma atividade muito procurada para festas de anos, grupos escolares ou simplesmente para quem vem com amigos,
Para os mais aventureiros, a canoagem permite explorar a lagoa ao próprio ritmo. Basta vestir o colete, entrar na canoa e partir à descoberta da paisagem envolvente. Pode remar sozinho ou em dupla, desfrutando de momentos tranquilos em contacto direto com a natureza.
Mas a aventura não termina na água. Um dos espaços mais curiosos do parque é um barco pirata onde foi construído um mini circuito de arborismo especialmente pensado para os mais novos. Entre pontes suspensas e obstáculos, as crianças colocam à prova a concentração, o equilíbrio e a coragem, enquanto desenvolvem a autoconfiança e aprendem a superar medos como a vertigem.
E porque um dia inteiro pode parecer pouco para experimentar tudo, a oferta de atividades continua. Há mega slide com 200 metros de comprimento, escalada, bubble football, tiro com arco, arremesso do machado, caça ao tesouro numa ilha pirata, mini-golfe, karts a pedais, stand up paddle, mini barcos, gaivotas e até safaris em Land Rover.
Para os mais pequenos, existe ainda uma quinta pedagógica, enquanto quem prefere atividades em espaços fechados pode aproveitar o Wowpark indoor e a zona Funpark, com trampolins e insufláveis.
O parque está também preparado para receber grupos, escolas, empresas e festas de anos, tendo até programas personalizados para diferentes ocasiões. Além das atividades, aqui encontra bar, esplanada, zona de piqueniques, balneários e espaços verdes para estender a toalha.
Durante o verão, entre junho e setembro, funciona diariamente das 10h00 às 19h00. Já nos restantes meses do ano, recebe visitantes mediante reserva prévia para grupos.