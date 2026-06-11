Esqueça a Disneyland e a Isla Mágica: este parque português é incrível (até tem uma ilha)

Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial

Como ter a experiência de um resort numa piscina municipal: aqui as crianças só pagam 1 euro

Nem todos os programas memoráveis em família implicam um rombo na carteira e voos ou viagens longas a parques como a Disneyland ou a Isla Mágica. Muitas vezes desconhecidos dos próprios portugueses, há parques cada vez mais incríveis no nosso país. E nós voltamos a chamar a atenção para este que reúne aventura, natureza e dezenas de atividades num só local. O melhor? Tem até uma ilha de piratas.

Falamos do Parque Lagoa do Falcão, que fica situado junto a uma lagoa com cerca de quatro mil metros quadrados e praia privada, este parque combina atividades aquáticas, desafios de aventura e amplas zonas verdes.

Entre as atrações mais procuradas estão os insufláveis aquáticos, que transformam a lagoa num verdadeiro parque de diversões sobre a água. Existem diferentes percursos e obstáculos, sendo uma atividade muito procurada para festas de anos, grupos escolares ou simplesmente para quem vem com amigos,

Para os mais aventureiros, a canoagem permite explorar a lagoa ao próprio ritmo. Basta vestir o colete, entrar na canoa e partir à descoberta da paisagem envolvente. Pode remar sozinho ou em dupla, desfrutando de momentos tranquilos em contacto direto com a natureza.

Mas a aventura não termina na água. Um dos espaços mais curiosos do parque é um barco pirata onde foi construído um mini circuito de arborismo especialmente pensado para os mais novos. Entre pontes suspensas e obstáculos, as crianças colocam à prova a concentração, o equilíbrio e a coragem, enquanto desenvolvem a autoconfiança e aprendem a superar medos como a vertigem.

E porque um dia inteiro pode parecer pouco para experimentar tudo, a oferta de atividades continua. Há mega slide com 200 metros de comprimento, escalada, bubble football, tiro com arco, arremesso do machado, caça ao tesouro numa ilha pirata, mini-golfe, karts a pedais, stand up paddle, mini barcos, gaivotas e até safaris em Land Rover.

Para os mais pequenos, existe ainda uma quinta pedagógica, enquanto quem prefere atividades em espaços fechados pode aproveitar o Wowpark indoor e a zona Funpark, com trampolins e insufláveis.

O parque está também preparado para receber grupos, escolas, empresas e festas de anos, tendo até programas personalizados para diferentes ocasiões. Além das atividades, aqui encontra bar, esplanada, zona de piqueniques, balneários e espaços verdes para estender a toalha.

Durante o verão, entre junho e setembro, funciona diariamente das 10h00 às 19h00. Já nos restantes meses do ano, recebe visitantes mediante reserva prévia para grupos.