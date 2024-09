Espanhóis revelam quanto ganham a trabalhar 15 dias por mês na Islândia. Valor surpreende

Conheça este parque aquático de montanha localizado no norte do país

Todos os dias ouve-se falar de pessoas que decidiram abandonar o seu país para procurar melhores oportunidade no estrangeiro. Dentro da Europa, há ainda uns quantos países que são conhecidos por oferecerem qualidade de vida aos seus habitantes e por terem boas condições laborais. A Islândia é um desses países.

Se já se perguntou como é que será viver no país nórdico, um novo vídeo no TikTok parece levantar um pouco o pano do que poderá ser o dia a dia na Islândia. Partilhado pela página @jajalex3_, o curto vídeo dá a conhecer a realidade de dois espanhóis que estão agora a trabalhar no país, num restaurante.

No vídeo, aparecem duas pessoas, mas apenas uma fala e explica que, na Islândia, dá-se prioridade ao bem-estar. O espanhol refere que lá, trabalha apenas 15 dias por mês já que a jornada laboral divide-se de forma diferente daquilo a que se está habituado em países como Portugal ou Espanha. “Trabalho dois dias, descanso dois dias; trabalho três dias, descanso três dias”, explica.

Mais do que isso, mesmo durante a hora de expediente, há oportunidade para pausas e o dia a dia não é tão corrido ou stressante, explica o rapaz no vídeo.

O espanhol salienta ainda que ele e a pessoa que está ao seu lado, juntos, ganham 5 mil euros por mês, o suficiente para terem um apartamento de 40 metros quadrados e um carro. Outra coisa que é referida no vídeo é que muitas das pessoas na Islândia acabam por arranjar um segundo emprego ou até apostar num negócio próprio.