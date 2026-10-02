Casal criou um jogo para entreter a família. A brincadeira transformou-se num negócio milionário

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O que começou como uma forma de tornar os encontros familiares mais divertidos acabou por se transformar num negócio milionário. David McGranaghan e Julian Miller, um casal de Los Angeles, começaram a criar jogos durante a pandemia, quando procuravam novas formas de entreter a família nas reuniões.

A ideia que mais se destacou, como conta a CNBC, foi It’s Bananas, um jogo tão simples quanto insólito: os jogadores colocam à cintura caudas de macaco de plástico e tentam cumprir os desafios propostos. A brincadeira conquistou rapidamente a família e, pouco depois, começou a despertar o interesse de outros consumidores.

Apesar de ser norte-americano, descobrimos o jogo à venda na Amazon Espanha, que entrega em Portugal.

O casal decidiu transformar o passatempo numa empresa, a McMiller, e passou a vender os jogos sobretudo através da Amazon e do próprio site. Segundo a CNBC, o It’s Bananas chegou perto de 900 mil euros em vendas no primeiro ano, levando os dois a dedicar-se ao negócio a tempo inteiro.

Desde então, a empresa lançou outros quatro jogos. Ao todo, já vendeu mais de 650 mil unidades e ultrapassou os 11 milhões de euros em vendas. Só em 2025, a McMiller esperava atingir cerca de 4,5 milhões de euros em faturação, com aproximadamente 670 mil euros de lucro.

A história chegou entretanto ao programa televisivo Shark Tank, onde o casal procurou investimento para acelerar o crescimento da empresa. Depois de várias propostas, chegaram a acordo com o empresário Daniel Lubetzky, por cerca de 178 mil euros em troca de 9% da empresa, além de um valor adicional por cada jogo vendido até recuperar o investimento.

Mas o acordo acabou por não avançar. Depois das gravações, novas encomendas de grandes lojas e o crescimento do negócio levaram os fundadores a repensar a estratégia.

O caso mostra como uma ideia aparentemente pequena pode ganhar outra dimensão quando encontra um público disposto a pagar por ela. O que começou numa reunião de família, com o objetivo de criar alguns momentos de diversão, acabou por se transformar numa empresa com centenas de milhares de jogos vendidos.

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