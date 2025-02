Esta pequena ilha é um dos segredos mais bem guardados da Europa (e há voo direto de Portugal)

Já está a organizar as viagens deste ano e quer explorar ainda mais a Europa visitando destinos que desconhece na totalidade?

A Isola San Giulio é uma pequena e encantadora ilha situada no Lago Orta, na região do Piemonte, no noroeste de Itália, a uma curta distância de Milão. Com apenas 275 metros de comprimento e 140 metros de largura, esta joia pitoresca é conhecida pela sua rica história e beleza de um verdadeiro 'conto de fadas'.

De acordo com a lenda, no século IV, a ilha era habitada por serpentes e monstros até à chegada de São Júlio, um missionário grego que, navegando sobre o seu manto, desembarcou na ilha e expulsou as criaturas, tendo fundado uma igreja. Atualmente, a principal edificação é a Basílica de São Júlio, uma igreja românica que alberga os restos mortais do santo. A ilha é também dominada por um antigo seminário, transformado desde 1976 num mosteiro beneditino.

Como lá chegar?

Para quem parte de Lisboa ou Porto, existem várias opções de voos diretos para Milão, a cidade mais próxima da Isola San Giulio. Companhias aéreas como a TAP Air Portugal, Ryanair, Azores Airlines ou Azul Linhas Aéreas oferecem voos diretos para Milão. Pode ver os voos aqui.

A partir de Milão, é possível chegar ao Lago Orta de carro ou transporte público. Tem duas opções de transporte público super cómodas e baratas: autocarro, que demora cerca de 2 horas e 20 minutos. Se for de comboio, demora apenas 1 hora e 40 minutos. Chegada ao Lago Orta, apanha um ferry até à ilha, pode ver aqui.

O que pode visitar nesta ilha?

Além da já mencionada Basílica de São Júlio, a ilha possui outros pontos de interesse que merecem ser explorados. O site La Vida es Mara indica vários sítios históricos que pode visitar nesta ilha, tais como:

Abadia Mater Ecclesiae: Este mosteiro beneditino, estabelecido em 1976 no antigo seminário da ilha, é conhecido pela sua atmosfera de tranquilidade e contemplação. Embora o acesso ao interior seja restrito devido à clausura das monjas, os visitantes podem apreciar a arquitetura exterior e a serenidade que o local emana.

Caminho da Meditação: Uma trilha que circunda a ilha, ideal para uma caminhada tranquila. Ao longo do percurso, encontram-se placas com aforismos sobre o silêncio e a introspeção, proporcionando momentos de reflexão aos visitantes.

Para além da ilha, a própria cidade de Orta San Giulio, situada nas margens do lago, oferece atrações complementares:

Sacro Monte di Orta: Localizado a uma curta distância da cidade, este complexo religioso é dedicado a São Francisco de Assis e é composto por 20 capelas que retratam a vida do santo. O local oferece vistas panorâmicas deslumbrantes do Lago Orta e da Isola San Giulio.

Centro Histórico de Orta San Giulio: Com ruas estreitas e empedradas, o centro histórico é repleto de charme. A Piazza Mario Motta, praça central da cidade, é um ponto de encontro popular, rodeada por cafés, restaurantes e o Palazzo della Comunità, edifício histórico que remonta ao século XVI.

Espreite aqui e veja como é: