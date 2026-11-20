Fonte: LUSA

A proposta do PS foi confirmada no Parlamento com os votos favoráveis do Chega e contra dos partidos que suportam o Governo. O IVA zero deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2027, por um período inicial de três meses. Em contrapartida, caem benefícios fiscais atribuídos aos senhorios com rendas moderadas.

O cabaz de compras poderá ficar mais barato no início de 2027. O Parlamento confirmou esta sexta-feira, 20 de novembro, a aprovação da proposta do Partido Socialista (PS) para aplicar IVA à taxa zero a um conjunto de alimentos essenciais. A medida foi viabilizada com os votos favoráveis do Chega, apesar da oposição dos partidos que suportam o Governo.

A proposta faz parte das alterações ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e tem uma contrapartida: a revogação dos benefícios fiscais atribuídos aos senhorios que pratiquem rendas mensais até 2.300 euros, abrangidas pelo conceito de «rendas moderadas».

A votação voltou a colocar PS e Chega do mesmo lado, contra PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal (IL). O PCP absteve-se, enquanto as restantes bancadas votaram favoravelmente, permitindo confirmar a medida em plenário, depois de esta já ter sido aprovada na especialidade durante a madrugada.

Quando começa o IVA zero e que alimentos vão ser abrangidos?

A taxa de IVA de 0% deverá aplicar-se a um conjunto de bens alimentares essenciais a partir de 1 de janeiro de 2027, durante um período inicial de três meses, ou seja, até 31 de março.

Mas há um detalhe importante: ainda não está definida a lista de produtos que vão integrar o cabaz. Caberá ao Governo determinar quais os alimentos abrangidos pela isenção.

A medida poderá ser prolongada por períodos adicionais de três meses, mediante avaliação da evolução da inflação e do impacto na receita fiscal. O Executivo terá também de divulgar mensalmente informação sobre a evolução dos preços de venda ao público dos produtos abrangidos, as margens de comercialização e a perda de receita fiscal associada à aplicação do IVA zero.

A proposta do PS apresenta a descida do imposto como uma resposta ao aumento do custo de vida e ao peso que a alimentação representa no orçamento das famílias. No documento com as alterações ao OE2027, os socialistas defendem que a experiência de 2023, quando foi aplicado um regime semelhante, demonstrou que a descida do IVA se refletiu nos preços dos alimentos.

O que muda para os senhorios com rendas até 2.300 euros?

A outra face da medida está no mercado de arrendamento. Para compensar fiscalmente o custo da isenção de IVA nos alimentos, a proposta socialista determina a revogação dos benefícios fiscais associados às chamadas «rendas moderadas», até 2.300 euros mensais.

Em causa está, nomeadamente, a taxa autónoma de IRS de 10% prevista para os rendimentos prediais destes contratos, em vez da taxa geral de 25%. Com a alteração aprovada, os contratos abrangidos regressam, em regra, ao regime geral, sem prejuízo de reduções que possam aplicar-se em situações específicas, como contratos de longa duração ou programas de arrendamento acessível.

A proposta contempla ainda o fim de outro benefício: a possibilidade de tributar apenas metade das rendas em sede de IRC ou de IRS da categoria B, no caso de senhorios com contabilidade organizada.

A revogação destes benefícios foi apresentada pelo PS como a forma de compensar a perda de receita associada ao IVA zero, sem comprometer o saldo orçamental previsto. No documento de propostas de alteração ao OE2027, o partido aponta para uma compensação de 209 milhões de euros.

Governo acusa PS e Chega de criarem um «bloco fatal»

A aprovação das medidas contra a vontade dos partidos do Governo motivou críticas do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Durante o debate em plenário, o governante acusou PS e Chega de criarem um «bloco fatal» e um «proto-governo» nas votações do Orçamento do Estado, afirmando que os dois partidos estariam «totalmente empenhados que país tenha défice» no próximo ano.

Miranda Sarmento criticou, em particular, a revogação dos benefícios fiscais para os senhorios, considerando que a alteração defrauda as expectativas de quem investiu em habitação para arrendar. O ministro afirmou que os proprietários que esperavam beneficiar de uma taxa de IRS de 10% poderão voltar a enfrentar uma taxa de 25%.

Do lado socialista, o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias contestou as declarações do ministro sobre o impacto orçamental das propostas e insistiu que a questão do défice deve ser enquadrada nas avaliações da Comissão Europeia.

Já Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, acusou o Governo de não estar preocupado com quem tem dificuldades em pagar a renda ou comprar alimentos, mas antes com os investidores.

Uma medida com impacto na alimentação e na habitação

A decisão do Parlamento junta, assim, duas áreas que pesam diretamente no orçamento das famílias: alimentação e habitação. Por um lado, abre caminho a uma redução temporária do IVA num conjunto de bens essenciais; por outro, elimina benefícios fiscais que o Governo tinha criado para incentivar o arrendamento a preços considerados moderados.

O efeito concreto nas compras dependerá dos produtos que forem incluídos no cabaz e da forma como a redução do imposto se refletir nos preços finais. Já para os senhorios abrangidos, a revogação dos benefícios representa uma alteração ao enquadramento fiscal previsto para as rendas até 2.300 euros.

Para já, a decisão política está tomada. O IVA zero tem início previsto para janeiro de 2027, mas a lista de alimentos ainda está por conhecer, e as consequências da mudança no regime fiscal das rendas também terão de ser acompanhadas.