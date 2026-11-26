O Governo de Luís Montenegro não vai avançar com o IVA zero num conjunto de alimentos essenciais e também não vai acabar com o benefício fiscal atribuído aos senhorios que praticam rendas até 2300 euros. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, numa entrevista à RTP, depois de o Parlamento ter aprovado as duas alterações no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A decisão significa que, para já, os consumidores não terão a redução do IVA nos produtos alimentares que estava prevista para os primeiros três meses de 2027. Ao mesmo tempo, os proprietários de imóveis abrangidos pelo regime de rendas moderadas deverão continuar a beneficiar da taxa reduzida de IRS de 10% sobre os rendimentos prediais, em vez de regressarem à taxa autónoma geral de 25%, ressalvadas as situações com regimes especiais.

Em causa estão duas medidas propostas pelo Partido Socialista e aprovadas com o apoio do Chega durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado. As alterações estavam ligadas: a criação de um cabaz de alimentos com IVA a 0% tinha como contrapartida a revogação dos benefícios fiscais concedidos aos senhorios com rendas até 2300 euros.

No entanto, Luís Montenegro considera que o Governo não está obrigado a executar estas alterações e garante que não vai avançar com nenhuma das duas.

«O Governo não vai criar nenhuma lista de alimentos à qual se vai aplicar uma taxa de IVA zero», afirmou o primeiro-ministro, acrescentando que também não vai alterar a tributação das rendas.

IVA zero nos alimentos não avança: o que estava previsto?

A proposta socialista aprovada no Parlamento previa a aplicação de uma taxa de IVA de 0% a um conjunto de bens alimentares essenciais, a partir de 1 de janeiro de 2027.

A medida teria uma duração inicial de três meses, até 31 de março, podendo ser renovada por períodos iguais, mediante avaliação da evolução da inflação e do impacto na receita fiscal.

O objetivo era aliviar as despesas das famílias com a alimentação, numa altura em que o custo de vida continua a pesar nos orçamentos domésticos.

Contudo, a proposta não identificava diretamente os produtos abrangidos. Caberia ao Governo definir posteriormente a lista de alimentos essenciais que beneficiariam da isenção.

É precisamente essa tarefa que Montenegro recusa assumir.

Na entrevista à RTP, o primeiro-ministro considerou que a medida teria um impacto praticamente nulo e questionou a sua eficácia na redução dos preços pagos pelos consumidores.

«Com esta medida, o PS e o Chega queriam beneficiar as famílias portuguesas com nove cêntimos por cada pessoa, o que é manifestamente insignificante», afirmou.

Montenegro defendeu ainda que a redução do imposto não garantiria necessariamente uma descida equivalente dos preços nos supermercados e considerou injusto que o benefício fosse distribuído da mesma forma por todos os consumidores.

Senhorios com rendas até 2300 euros continuam a beneficiar de IRS de 10%

A segunda alteração está relacionada com a tributação dos rendimentos prediais.

O Governo tinha criado um regime fiscal mais favorável para incentivar a disponibilização de casas para arrendamento a preços considerados moderados. Entre os benefícios está uma taxa autónoma de IRS de 10% sobre os rendimentos prediais provenientes de contratos abrangidos pelo regime, desde que a renda mensal não ultrapasse os 2300 euros.

A proposta do PS aprovada no âmbito do OE2027 pretendia revogar este benefício fiscal, fazendo regressar estes rendimentos ao regime geral de tributação, cuja taxa autónoma é de 25%, sem prejuízo de reduções aplicáveis a contratos de longa duração ou de outros regimes específicos.

A medida funcionaria como contrapartida financeira para a isenção de IVA nos alimentos.

Mas, como o Governo não pretende aplicar o IVA zero, Montenegro entende que também não tem de avançar com a alteração à tributação dos senhorios.

«Não cumprindo a primeira, não estamos obrigados a cumprir a segunda», explicou.

O primeiro-ministro justificou ainda a posição com a necessidade de preservar a previsibilidade fiscal para os proprietários que celebraram contratos de arrendamento com base nas regras atualmente em vigor.

Na prática, quem beneficia da taxa reduzida de 10% deverá continuar a contar com esse enquadramento, caso a posição do Executivo se mantenha.

O que muda na carteira dos portugueses?

A decisão tem consequências diferentes para consumidores e proprietários.

Para quem faz compras no supermercado, significa que não deverá existir uma nova isenção de IVA nos alimentos abrangidos pela proposta parlamentar a partir de janeiro de 2027, mantendo-se as taxas atualmente aplicáveis aos diferentes produtos.

Já para os senhorios com contratos abrangidos pelo regime de rendas moderadas, a manutenção do benefício significa que poderão continuar a beneficiar da tributação reduzida de 10%.

A diferença pode ser significativa. Veja-se o exemplo de um proprietário que recebe 1000 euros mensais de renda, ou seja, 12 mil euros por ano.

Com uma taxa de IRS de 10%: pagaria 1200 euros de imposto anual sobre esses rendimentos.

Com uma taxa de IRS de 25%: pagaria 3000 euros de imposto anual.

A diferença seria de 1800 euros por ano, antes de considerar eventuais reduções ou outras especificidades fiscais.

Importa, contudo, sublinhar que este é um exemplo ilustrativo, não uma simulação fiscal aplicável a todos os contratos. O enquadramento concreto depende das condições do arrendamento e do regime tributário aplicável.

Montenegro admite recorrer ao Tribunal Constitucional

A decisão do primeiro-ministro abre também uma discussão sobre o relacionamento entre o Governo e a Assembleia da República.

Apesar de as medidas terem sido aprovadas durante a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, Montenegro considera que o Parlamento tentou impor ao Executivo uma obrigação de legislar que ultrapassa as suas competências.

O chefe do Governo classificou o sucedido como um «entorse constitucional» e acusou os partidos da oposição de quererem invadir a esfera de decisão do Executivo.

Questionado sobre a possibilidade de recorrer ao Tribunal Constitucional, não afastou essa hipótese.

«Se for necessário que haja uma pronúncia do Tribunal Constitucional, não vamos excluir essa possibilidade», afirmou.

O primeiro-ministro defende que as normas aprovadas devem ser interpretadas à luz da jurisprudência constitucional e considera que não está obrigado a executar as medidas nos termos pretendidos pelo PS e pelo Chega.

Como foram aprovadas as medidas no Parlamento?

As alterações foram propostas pelo PS durante a discussão na especialidade do OE2027 e conseguiram reunir uma maioria parlamentar com o apoio do Chega.

A proposta para isentar de IVA um conjunto de alimentos essenciais e revogar os benefícios fiscais associados às rendas moderadas foi aprovada apesar dos votos contra do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal. O PCP absteve-se.

A votação tornou-se um dos principais pontos de tensão na discussão do Orçamento, com o Governo a criticar a aproximação entre os dois maiores partidos da oposição.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, chegou a acusar PS e Chega de criarem um «bloco fatal», argumentando que as alterações aprovadas poderiam colocar em causa o equilíbrio das contas públicas.

O PS, por sua vez, defendeu a neutralidade financeira das medidas, enquanto o Chega justificou o apoio com a necessidade de responder às dificuldades das famílias perante os preços da alimentação e da habitação.

Com a posição agora assumida por Luís Montenegro, fica por resolver a questão de saber como serão juridicamente enquadradas as normas aprovadas pelo Parlamento e se o conflito institucional poderá chegar ao Tribunal Constitucional.