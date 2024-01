Quatro medidas para atenuar o impacto do fim do IVA zero na sua carteira

Link To Leaders

A aplicação da medida IVA Zero, introduzida pelo Governo em abril de 2023 com o objetivo de atenuar os efeitos negativos da inflação sobre os portugueses, chegou ao fim. Assim, o preço de cerca de 46 produtos considerados básicos deverá aumentar 6% por cento, que é a taxa de IVA em vigor para este conjunto de produtos.

Estes aumentos podem não se verificar conforme referido de uma forma rigorosa, pois os comerciantes podem optar por fazer variar também o preço base dos produtos, mas espera-se que os portugueses acabem por pagar mais pelos mesmos produtos. Neste contexto, a Paynest, plataforma para o bem-estar financeiro dos colaboradores, partilha quatro mecanismos para atenuar estes aumentos:

1. Estar a par dos períodos de promoção de produtos

As superfícies comerciais costumam promover algumas iniciativas em meses fixos ao longo do ano, pelo que, se alguma se enquadrar nos seus planos de vida (por exemplo, a feira do bebé ou a feira dos brinquedos).

2. Adotar novos hábitos alimentares

Alguns dos produtos que mais encareceram têm uma alternativa mais económica. Procure estas alternativas e planeie as suas refeições de forma a aproveitar os ingredientes para diversas refeições, nunca descuidando a qualidade alimentar necessária.

3. Dispensar produtos supérfluos à sua alimentação

Os snacks que muitas vezes entram no carrinho por estarem em promoção ou pelo impulso da gula também viram os seus preços atualizados. Faça escolhas mais saudáveis - não é só a carteira que agradece, a sua saúde também.

4. Dispensar outros produtos ou serviços não alimentares que possa não precisar

Veja se é possível atenuar o aumento do custo dos alimentos com a redução de outro tipo de despesas.

