Saco de boxe português é “estrela” no combate entre Jake Paul e Mike Tyson

A portuguesa Bhout aliou-se ao combate do “Paul vs. Tyson”, que decorre esta sexta-feira na AT&T Arena, em Arlington, Texas, e que conta com Jake Paul como cofundador. O Bhout Bag estará em exposição na área VIP do Toyota Music Pavilion e no estádio AT&T dos Dallas Cowboys, da NFL, no grande dia que promete marcar a história do boxe. A inovação nacional vai estar entre os maiores nomes do mundo dos desportos de combate.

O combate, que será transmitido ao vivo na Netflix para uma audiência esperada de mais de 280 milhões de espectadores, promete ser um dos eventos desportivos mais importantes da década. Entusiastas de boxe terão a oportunidade de ver Jake “El Gallo” Paul e “Iron Mike” Tyson a enfrentarem-se na arena.

Antes do combate, os atletas participam ao longo da semana nos habituais treinos abertos, conferências de imprensa e pesagens no Toyota Music Pavilion, em Irving, Texas. Nestes dias, o Bhout Bag – o saco de boxe potenciado por IA e que mede o desempenho com base em seis parâmetros principais (força, potência, precisão, esforço, número de golpes e técnica) – estará em exposição e disponível para qualquer entusiasta VIP dos desportos de combate, incluindo celebridades, atletas e fãs que desejem testar o seu desempenho. No dia do combate será também possível utilizar o Bhout Bag na AT&T Arena, explica a start-up em comunicado.

“Os desportos de combate estão no centro do que fazemos na BHOUT”, explica Mauro Frota, CEO da empresa. “Nos últimos dez anos, desenvolvemos a experiência de combate mais entusiasmante e imersiva, que eleva a prática, monitorização e melhoria das habilidades de combate, ao mesmo tempo que oferece uma experiência de entretenimento única”, acrescenta. O Bhout Bag está atualmente disponível em health clubs, empresas e hotéis.

A BHOUT lançou ainda o Bhout Club, onde os membros se podem envolver numa experiência completa e divertida e juntar-se a uma comunidade apaixonada de Bhouters.

