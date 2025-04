Primeira 'autópsia cósmica': planeta foi engolido lentamente por estrela

As observações realizadas pelo Telescópio Espacial James Webb apresentaram uma reviravolta surpreendente à narrativa em torno daquela que se acredita ser a primeira estrela observada no ato de engolir um planeta.

As novas descobertas, publicadas no The Astrophysical Journal, sugerem que a estrela não inchou ao ponto de engolir um planeta, como se supunha anteriormente.

Em vez disso, as observações de Webb mostram que a órbita do planeta encolheu ao longo do tempo, aproximando-o lentamente da sua extinção até que foi completamente engolido, noticiou na quinta-feira a agência Europa Press.

"Como este é um evento tão novo, não sabíamos muito bem o que esperar quando decidimos apontar este telescópio na sua direção", contou Ryan Lau, principal autor do novo artigo e astrónomo do NOIRLab em Tucson, no Arizona.

"Com as suas observações infravermelhas de alta resolução, estamos a obter informações valiosas sobre o destino final dos sistemas planetários, possivelmente incluindo o nosso", acrescentou, citado num comunicado.

Dois instrumentos a bordo do Webb realizaram a ‘autópsia’ do acontecimento, o MIRI (Middle Infrared Instrument) e o NIRSpec (Next Infrared Spectrograph).

A estrela no centro desta cena está localizada na Via Láctea, a cerca de 12.000 anos-luz da Terra.

O evento de aumento de brilho, formalmente designado por ZTF SLRN-2020, foi originalmente detetado como um flash de luz ótica utilizando a Instalação Transiente Zwicky no Observatório Palomar em San Diego, Califórnia. Os dados da missão NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) da NASA mostraram que a estrela brilhou realmente no infravermelho um ano antes do flash de luz ótica, indicando a presença de poeira.

Esta investigação inicial de 2023 levou os investigadores a acreditar que a estrela era mais parecida com o Sol e estava a envelhecer até se tornar uma gigante vermelha há centenas de milhares de anos, expandindo-se lentamente à medida que esgotava o seu combustível de hidrogénio.

No entanto, o MIRI do Webb revelou uma história diferente. Com alta sensibilidade e resolução espacial, Webb foi capaz de medir com precisão a emissão oculta da estrela e os seus arredores imediatos, que se encontram numa região muito populosa do espaço.

Os investigadores descobriram que a estrela não era tão brilhante como seria se se tivesse tornado uma gigante vermelha, indicando que não houve expansão envolvendo planetas como se pensava anteriormente.

Os investigadores sugerem que, a dada altura, o planeta tinha aproximadamente o tamanho de Júpiter, mas orbitava muito perto da estrela — ainda mais perto do que Mercúrio orbita do Sol.

Ao longo de milhões de anos, o planeta orbitou cada vez mais perto da estrela, levando ao resultado catastrófico.

"O planeta começou finalmente a roçar a atmosfera da estrela. A partir desse momento, foi um mergulho descontrolado em direção à estrela", explicou Morgan MacLeod, membro da equipa do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge, Massachusetts.

"O planeta, ao cair, começou a espalhar-se em torno da estrela”, acrescentou.

Na sua descida final, o planeta terá expelido gás das camadas exteriores da estrela. À medida que se expandia e arrefecia, os elementos pesados deste gás condensavam-se em poeira fria ao longo do ano seguinte.

Enquanto os investigadores esperavam uma nuvem de poeira mais fria e em expansão em torno da estrela, uma observação com o poderoso NIRSpec revelou um disco circunstelar quente e mais próximo de gás molecular.

Além disso, a alta resolução espectral de Webb permitiu a deteção de certas moléculas neste disco de acreção, incluindo o monóxido de carbono.

A capacidade de caracterizar este gás abre novas questões aos investigadores sobre o que realmente aconteceu depois de o planeta ter sido completamente engolido pela estrela.