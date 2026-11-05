Famosa apresentadora morre de forma trágica e inesperada aos 48 anos

A morte inesperada de Janaína Barbosa, aos 48 anos, está a causar consternação no meio artístico brasileiro. A antiga apresentadora do programa «TV Fama», da RedeTV!, morreu na sequência de um choque anafilático, alegadamente provocado por uma reação a uma medicação.

A notícia foi confirmada pelo apresentador Otávio Mesquita, antigo marido da artista, e a causa da morte foi posteriormente revelada por Camila Avesani, amiga de Janaína desde a adolescência, em declarações à imprensa brasileira.

Segundo a amiga, citada pela revista «Quem», a apresentadora sofreu uma reação alérgica grave depois de tomar uma medicação de utilização esporádica. Camila explicou ainda que Janaína não estaria a enfrentar qualquer problema de saúde conhecido e que o episódio terá sido inesperado.

A morte da antiga figura da televisão brasileira ocorreu a 3 de novembro, tendo sido tornada pública no dia seguinte, 4 de novembro.

Quem era Janaína Barbosa? A carreira na televisão brasileira

Janaína Barbosa ganhou notoriedade no início dos anos 2000, quando assumiu a apresentação do «TV Fama», um dos programas de referência da televisão brasileira dedicado ao universo das celebridades.

Em 2001, começou a conduzir a atração da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens. A passagem pelo formato deu-lhe visibilidade junto do público brasileiro, embora tenha deixado o programa em 2002.

A apresentadora também experimentou a representação. Em 2008, integrou o elenco de «Casos e Acasos», uma série da TV Globo, alargando assim o seu percurso profissional para além dos formatos de entretenimento televisivo.

Mas a televisão não foi a única área à qual se dedicou. Janaína também trabalhou como bailarina e produtora teatral. Mais tarde, afastou-se progressivamente dos holofotes e investiu na área da Psicologia e da Psicanálise, mantendo uma vida mais discreta.

O que é um choque anafilático e porque pode ser fatal?

A morte de Janaína Barbosa voltou a chamar a atenção para os riscos da anafilaxia, uma reação alérgica sistémica grave que pode colocar a vida em perigo.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), uma reação anafilática pode surgir poucos minutos ou algumas horas depois do contacto com a substância desencadeadora. Entre as possíveis causas encontram-se medicamentos, alimentos e outros alergénios.

Os sintomas podem incluir comichão, urticária, inchaço dos lábios ou da língua, dificuldade respiratória, vómitos, tonturas e uma descida acentuada da pressão arterial. Nos casos mais graves, pode ocorrer choque circulatório e perda de consciência.

A anafilaxia é uma emergência médica e exige assistência imediata. A DGS recomenda a administração precoce de adrenalina por via intramuscular nos casos com compromisso respiratório ou circulatório, bem como o contacto com os serviços de emergência.

É importante salientar que uma reação deste género pode acontecer mesmo quando a pessoa não tem conhecimento prévio de uma alergia. A identificação do agente responsável exige avaliação médica.

No caso de Janaína Barbosa, a informação divulgada pela amiga aponta para uma reação associada a uma medicação. Até ao momento, não foi divulgado publicamente o nome do medicamento.

A antiga apresentadora deixa dois filhos e uma carreira marcada pela passagem por alguns dos formatos televisivos mais conhecidos do Brasil.