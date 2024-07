Moda de forrar janelas com papel de alumínio para arrefecer a casa pode ter um problema

Quando o verão chega com as suas temperaturas mais altas, é muito bem-vinda. No entanto, o clima nem sempre é confortável, e naqueles dias em que o calor aperta a sério, as casas tornam-se verdadeiras saunas. Muita gente vira-se para as ventoinhas para manter uma temperatura amena dentro de portas. Outra opção que tem sido muito recomendada nas redes sociais é tapar as janelas com papel de alumínio.

Muitas pessoas andam a tapar as janelas com papel de alumínio para refletir o sol e evitar que os raios aqueçam em demasia as suas casas. E se por um lado este método é bastante barato e fácil de pôr em prática, parece ter as suas desvantagens.

O alerta é dado por um especialista em janelas que escreve para o site Dengarden que explica que sim, o alumínio pode bloquear até 95% dos raios de sol, reduzindo assim o aumento de temperatura dentro de casa. No entanto, este benefício pode ter um custo demasiado alto.

Desvantagens de usar papel de alumínio nas janelas

Quando colocado sobre as janelas, o papel de alumínio bloqueia a entrada de luz solar em casa, ajudando também a evitar que os espaços aqueçam. No entanto, a falta de luminosidade não é a maior desvantagem do papel de alumínio.

Quando colado diretamente às janelas duplas, o papel de alumínio pode destruir o isolamento da janela ao fazer com que absorva demasiada radiação. Isto pode fazer com que o gás colocado entre os vidros acabe por expandir com o calor, fazendo com que a janela parte.

Como usar corretamente papel de alumínio nas janelas

De acordo com o site Dengarden, há uma forma correta de se usar o alumínio para manter as casas frescas. As recomendações são as seguintes:

1. Coloque o papel de alumínio do lado de fora da janela para refletir a luz solar para fora da casa e não para dentro, fazendo assim efeito de estufa.

2. Opte por papel de alumínio grosso, não o usado na cozinha, já que este acaba por perder o efeito refletor e facilmente se danifica. Há opções profissionais para este fim em várias lojas.

3. Use cartão para isolar, evitando que o papel de alumínio funcione como condutor de calor para as janelas. Um a camada de cartão isola e absorve o excesso de calor, além de evitar que o alumínio risque os vidros.

4. Não tape a janela inteira para que haja ventilação e para que entre um pouco de luz natural.

Se for possível, há outras opções interessantes para evitar que a sua casa fique demasiado quente. Muitas vezes, as temperaturas ficam demasiado altas dentro dos cómodos porque as janelas não fazem um correto isolamento. Se possível, invista em janelas energeticamente eficientes.

Outra alternativa a ter em consideração em vez do papel de alumínio são as cortinas e os estores. A grande vantagem é que há várias opções no mercado que se adaptam ao estilo da sua casa. Além disso, são facilmente adaptáveis para que entre mais ou menos sol ao longo do dia.