Todos os japoneses fazem isto em casa quando começa o ano. É por isso está sempre limpa e organizada

Prosperidade e amor: estas são as cores que deve ter no quarto, segundo o Feng Shui

No Japão, o início do ano não é apenas marcado por festas e fogos de artifício: é também tempo de uma tradição muito especial chamada Osoji. Mais do que uma simples limpeza doméstica, trata-se de um ritual de renovação, tanto do espaço físico como da energia pessoal.

O Osoji consiste em olhar para cada canto da casa com calma e decidir o que deve ser mantido e o que deve ser deitado fora. Armários, gavetas e espaços onde acumulamos objetos são esvaziados e limpos com cuidado. Este processo simboliza fechar capítulos antigos e abrir espaço para o novo.

Na cozinha, intitulada como o coração da casa, a limpeza é também simbólica: representa cuidado com a família, atenção à saúde e à partilha do tempo com aqueles que mais importam. A casa de banho, por sua vez, está associado à purificação e renovação. Limpar este espaço é um ato de respeito por si próprio e de libertação do que já não serve.

Portas e janelas recebem uma atenção especial. Consideradas os olhos e pulmões da casa, ao serem limpas, renovam-se o ar, a luz e a energia. Este gesto simples transforma o ambiente e, de forma simbólica, a própria mente.

O objetivo do Osoji não é ter uma casa perfeita, mas sim uma casa que se sinta limpa e harmoniosa, pronta para acolher o quem vem de novo.