Crie uma horta no jardim ou na varanda

Mesmo quem vive num apartamento pode criar uma pequena horta na varanda ou cozinha. Ervas aromáticas como manjericão, salsa ou hortelã adaptam-se facilmente a vasos pequenos e exigem pouca manutenção.

O mais importante é garantir algumas horas de luz solar direta por dia e evitar excesso de água nas raízes. Utilizar vasos com drenagem ajuda a manter as plantas saudáveis durante mais tempo.

Para quem quer começar, o ideal é escolher espécies resistentes e de crescimento rápido para ganhar experiência antes de avançar para culturas maiores.

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