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Outsunny Estufa de jardim tipo casa 143 x 138 x 190 cm
Outsunny Estufa de jardim tipo casa 143 x 138 x 190 cm

Sim, por menos de 50€ é possível ter uma estufa de jardim completa em casa
IOL
Hoje às 12:21

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Esta "casinha" para plantas custa menos de 50€ e já está a ser muito procurada.

Nem todos têm espaço ou orçamento para uma estufa de grandes dimensões, mas quem quer prolongar a estação de crescimento das plantas ou protegê-las do frio já não precisa de gastar muito para isso. Esta estufa de jardim da Outsunny, com formato tipo casa, está atualmente com 27% de desconto, disponível por 47,97€, e já soma 39 avaliações, com uma média de 4 estrelas e o selo de Escolha da Amazon.

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Espaço organizado em oito prateleiras

Este equipamento tem 143 cm de comprimento, 138 cm de largura e 190 cm de altura, com estrutura em aço e cobertura em polietileno, resistente aos raios UV e à chuva. Inclui oito prateleiras de grelha, quatro de cada lado da porta, o que permite organizar plantas em vários níveis em vez de as deixar apenas no chão. Um cliente resume bem essa surpresa positiva: "pelo preço que tinha, não esperava muito dele, mas realmente surpreendeu-me. Muito fácil de montar e muito resistente, aguentou ventos fortes e chuvadas intensas".

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Fácil de montar, mesmo sozinho

Apesar de as instruções recomendarem montagem a dois, uma cliente conta ter conseguido montar a estufa sozinha sem qualquer problema: "as instruções vêm bem explicadas, aconselho separar as peças por números e letras para maior facilidade". Outra compradora reforça essa facilidade: "adorei o quão fácil é a montagem, embora ao início nos tenhamos assustado com tanto material, mas seguindo a instrução com o desenho torna-se super simples e agradável montar. É estável e nota-se de bom material".

Porta ampla e boa ventilação

A porta é do tipo enrolável, com fecho de correr, o que facilita tanto a entrada como o manuseio das plantas, além de garantir boa ventilação no interior. A cobertura tem ainda bordas estendidas de 10 cm, pensadas para serem enterradas no solo e garantir maior estabilidade em dias de vento.

O que dizem os clientes

A maioria das avaliações é bastante positiva, com destaque para a boa relação qualidade preço. Um cliente resume bem essa perceção geral: "estufa bem desenhada e de fácil construção, excelente preço e boa qualidade, envio rápido". Outro comprador reforça a mesma ideia, elogiando tanto a construção como o facto de cumprir bem o seu propósito.

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Vale a pena?

Para quem quer começar a cultivar plantas, hortícolas ou flores em casa, sem precisar de um investimento elevado nem de muito espaço, esta estufa da Outsunny reúne as características certas: fácil de montar, resistente às intempéries e com boa capacidade de arrumação.

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