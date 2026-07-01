Anda a deitar fora um dos melhores aliados do seu jardim, dizem os jardineiros

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Se costuma beber café diariamente e tem um jardim, há um hábito simples que pode estar a desperdiçar: deitar fora as borras de café. Na verdade, estas sobras podem ser um aliado valioso na manutenção do jardim, ajudando a melhorar o solo sem custos adicionais e sem recorrer a produtos químicos.

As borras de café funcionam como um fertilizante natural, graças ao seu teor de azoto, um nutriente essencial para o crescimento saudável e verde da relva. Para além disso, contribuem para enriquecer e equilibrar o solo, tornando-o mais fértil ao longo do tempo.

De acordo com o House Digest, este “resíduo” também ajuda a reter a humidade, a conservar nutrientes e a promover a atividade de microrganismos benéficos no solo. O resultado, com uso consistente, pode ser uma relva mais densa, resistente e vigorosa.

Apesar de menos falado, as borras contêm ainda pequenas quantidades de fósforo, potássio, magnésio e cálcio, minerais importantes que nem sempre estão presentes em fertilizantes convencionais.

Podem ser aplicadas diretamente no solo em pequenas quantidades, misturadas com restos de jardim como relva cortada ou folhas secas, ou ainda adicionadas ao composto orgânico.

Há, no entanto, alguns cuidados a ter: devem ser usadas apenas como complemento e nunca em excesso, já que uma camada demasiado espessa pode dificultar a respiração do solo. É importante também garantir que estão bem secas antes da aplicação, para evitar o aparecimento de bolor. E devem ser sempre borras já utilizadas, nunca café em pó fresco, que pode alterar o pH da terra.