Estas são as 10 árvores de fruto ideais para quem percebe pouco de jardinagem

5 alimentos a plantar em abril para serem colhidos no verão

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

Para quem quer começar a praticar os seus dotes de jardinagem e sonha com um pomar que seja uma experiência fácil e pouco exigente, estas árvores de fruto são as melhores opções. De acordo com site especializado Complete Gardening, há 10 árvores de fruto que são perfeitas para quem quer começar a jardinar. Não só são fáceis de cultivar, como também proporcionam frutos deliciosos que exigem pouca manutenção.

1. Macieiras

As macieiras são fáceis de cultivar e produzem frutos doces com pouca manutenção. Adaptam-se a diferentes climas e solos, sendo ideais para iniciantes. Com podas regulares, garantem colheitas abundantes.

2. Pereiras

As pereiras são resistentes e simples de cuidar. Requerem rega ocasional e poda mínima para produzir frutos doces e suculentos, ideais para consumo fresco ou conservação.

3. Figueiras

As figueiras prosperam em climas quentes com pouco cuidado. Necessitam drenagem do solo e sol, adaptando-se facilmente. Os seus frutos doces e saborosos são ótimos para consumo fresco ou seco.

4. Cerejeiras

As cerejeiras são lindas e produtivas, com flores na primavera e frutos no verão. Precisam de cuidados básicos, como a boa exposição solar e fazer drenagem do solo. Produzem frutos doces ou ácidos, ótimos para consumir frescos ou em receitas.

5. Ameixeiras

As ameixeiras exigem pouca manutenção e produzem frutos suculentos. Adaptáveis a diferentes solos, essas árvores precisam de pouca poda e prosperam com luz solar adequada. As ameixas podem ser consumidas frescas ou em sobremesas.

6. Pessegueiros

Os pessegueiros oferecem frutos aromáticos e suculentos com fácil cultivo. Exigem solos drenados e sol, com regas e podas regulares para uma colheita abundante.

7. Damasqueiros

Os damasqueiros são ideais para quem procura frutas deliciosas e fáceis de cultivar. Precisam mais do que uma rega regular e produzem frutos doces e ácidos. São perfeitos para jardins pequenos ou urbanos.

8. Romãzeiras

As romãzeiras prosperam em climas quentes e secos, produzindo frutos vermelhos e ricos em antioxidantes. São de baixa manutenção e ótimas para consumo fresco ou para fazer sumo.

9. Amoreiras

As amoreiras produzem bagas doces com pouca manutenção. São resistentes e se adaptam a vários tipos de solo, ideais para jardineiros ocupados. As frutas são ótimas frescas, em geleias ou sobremesas.

10. Citrinos

As árvores de citrinos, como laranjeiras e limoeiros, são fáceis de cuidar e fornecem frutos refrescantes. Prosperam em climas quentes, exigindo rega e fertilização ocasional, com flores perfumadas que embelezam o jardim.