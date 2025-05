Jardineiros garantem: andamos há anos a deitar fora um verdadeiro 'tesouro' para plantas e jardins

Se bebe café todos os dias e tem um jardim, deixe de deitar fora as borras de café. A verdade é que essas sobras podem ser uma ajuda preciosa para cuidar do seu jardim, sem ter de gastar dinheiro extra e sem ter de recorrer a produtos químicos.

As borras de café funcionam como um fertilizante natural. Têm azoto (um nutriente importante para a relva crescer verde e saudável) e ainda ajudam a melhorar a qualidade do solo. Em vez de usar só fertilizantes industriais, pode dar um “boost” à relva e às plantas com este 'tesouro' que deita muitas vezes para o lixo.

Benefícios das borras de café no jardim

O site House Digest, explica que as borras ajudam a reter água, a manter os nutrientes e a criar um ambiente onde os microrganismos, que fazem bem à terra, podem prosperar. Com o tempo, vai notar que a relva vai ficar cada vez mais forte, densa e resistente.

Além disso, têm pequenas quantidades de outros nutrientes importantes, como fósforo e potássio, e até minerais que os fertilizantes normais muitas vezes não têm, como magnésio e cálcio.

Pode espalhar as borras diretamente no relvado (em pequenas quantidades) ou misturá-las com outros restos de jardim, como relva cortada ou folhas secas. Também pode juntá-las ao composto, se tiver.

Cuidados a ter

As borras devem ser usadas como complemento e não como único fertilizante. E não exagere na quantidade, uma camada muito espessa pode impedir o solo de respirar.

Antes de usar, certifique-se de que as borras estão secas (senão ganham bolor). Pode deixá-las ao sol, num tabuleiro, durante alguns dias. E use apenas borras usadas, o café em pó fresco pode alterar o pH da terra.