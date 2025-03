Nunca mais deite fora as cascas de limão! As suas plantas vão agradecer

Sabia que enterrar cascas de limão no jardim é super benéfico para o solo e as plantas? Além de ser uma forma sustentável de evitar desperdícios, as cascas de limão oferecem uma série de vantagens que podem transformar o seu jardim.

De acordo com o site Directo al Paladar, as cascas de limão são ricas em nutrientes essenciais, como cálcio, potássio e fósforo, que ajudam a melhorar a fertilidade do solo e promovem o crescimento saudável das plantas. O aroma cítrico das cascas ajuda a afastar pragas, como formigas e lesmas, e as suas propriedades naturais combatem fungos no solo, mantendo-o saudável. A decomposição das cascas de limão melhora a estrutura do solo, facilitando a retenção de água e proporcionando um ambiente mais saudável para as raízes das plantas.

Como Utilizar as Cascas de Limão

Prepare as cascas: Rale ou corte as cascas em pedaços pequenos para acelerar a decomposição e a liberação dos nutrientes.

Misture com o solo: Distribua as cascas uniformemente no solo ou substrato das plantas.

Controle a 1uantidade: Evite usar em excesso, para não alterar o pH do solo.

Quantidades Ideais para Diferentes Vasos

A quantidade de cascas de limão deve ser ajustada ao tamanho do vaso: