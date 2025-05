Nunca mais vai deitar isto fora: este utensílio que tem na cozinha vai salvar o seu jardim

Ter um jardim sempre arranjado e sem preocupações extra é tudo o que queremos. A verdade é que existem vários truques para deixá-lo sempre impecável.

Sabia que as esponjas da cozinha, que normalmente acabam no lixo depois de limparem a loiça, podem ser aliadas valiosas para quem tem um jardim?

Em declarações ao site La Razon, o especialista em jardinagem e diretor da empresa Dino Decking, Richard King, garante que as esponjas feitas de lufa ou celulose são excelentes para enriquecer o composto orgânico e, por consequência, melhorar a saúde das plantas, das flores e até dos arbustos.

Em vez de deitar fora as esponjas usadas, pode cortá-las em pedaços e colocá-las no compostor. Estas ajudam a equilibrar os materiais ricos em azoto e a manter o nível ideal de humidade no composto, o que favorece a ação dos microrganismos essenciais para a fertilização do solo.

Só as esponjas naturais devem ser usadas neste processo. As esponjas sintéticas, por outro lado, podem libertar toxinas prejudiciais e contaminar todo o composto.