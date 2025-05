Jardineiro mostra como é valioso o pêlo dos nossos cães. Nunca mais deite fora

Afinal, o pêlo dos nossos cães são benéficos para o nosso jardim e nem sabíamos. Em vez de os deitar fora após uma escovagem, sabia que os pode reutilizar no jardim de forma muito mais sustentável? Parece estranho, mas é verdade.

O jardineiro, thefrenchiegardener, explicou no seu Instagram que os pelos de cão, desde que não estejam tratados com produtos químicos, são um recurso natural e gratuito.

O pêlo destes animais contêm azoto um nutriente essencial que, ao ser libertado lentamente no solo, ajuda a alimentar as plantas. Este tipo de matéria orgânica pode ser super benéfico na fertilização do solo e no cultivo de alimentos em casa.

Como utilizar e quais os benefícios