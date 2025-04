Estas 10 plantas precisam de pouquíssimos cuidados e deviam existir em todas as casas

Nem todas as pessoas têm tempo ou disponibilidade para cuidar de plantas. No entanto, existem plantas que não precisam de tanta manutenção e são a solução perfeita para quem tem uma rotina mais agitada e ainda assim quer ter alguma cor na sua casa.

Segundo o site All About Planties, estas espécies são resistentes, adaptam-se bem a diferentes condições e toleram períodos sem rega. Para além de trazerem frescura ao espaço, ajudam também a melhorar a qualidade do ar interior.

Mesmo que estas plantas sejam fáceis de cuidar, há alguns cuidados que convém não descurar:

Evitar o excesso de água: A maioria destas espécies prefere que o solo seque ligeiramente entre regas.

Posicionamento certo: Embora tolerem pouca luz, beneficiam de algumas horas de luz indireta por dia.

Adubação ocasional: Um fertilizante líquido, aplicado uma ou duas vezes por ano, é suficiente.

Limpeza das folhas: Para garantir uma boa fotossíntese, é importante limpar o pó acumulado nas folhas com um pano húmido.

Percorra a galeria e veja as plantas que dão menos trabalho e que pode ter em casa.