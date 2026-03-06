Facebook Instagram
Se tem uma planta aloé vera em casa nunca faça isto

Estes são os cuidados que deve ter com a planta aloé vera
IOL
Há 1h e 13min
Planta
Planta
foto: freepik
Estas plantas ajudam a reduzir a humidade em casa

A aloé vera é uma das plantas mais populares para ter em casa, tanto pela sua resistência como pelos benefícios associados ao gel das suas folhas. No entanto, apesar de parecer fácil de cuidar, há um erro muito comum que pode comprometer a sua saúde: o excesso de água.

Citado pelo site Ok Diário, segundo especialistas em jardinagem, muitas pessoas acreditam que o maior problema está na falta de sol ou em manter a planta à sombra. Na realidade, o erro mais frequente está na rega. Como se trata de uma planta suculenta, o aloe vera armazena água nas folhas e nas raízes, o que significa que não precisa de ser regado com frequência.

Quando a terra permanece húmida durante muito tempo, as raízes deixam de receber oxigénio e começam a deteriorar-se, um processo conhecido como podridão radicular. Este problema pode fazer com que as folhas fiquem amarelas, moles e com um aspeto translúcido.

Para evitar estes danos, o principal cuidado passa por controlar a rega. O ideal é apenas regar quando os primeiros centímetros da terra estiverem completamente secos. Além disso, é importante que o vaso tenha boa drenagem para impedir a acumulação de água.

A frequência da rega também deve variar consoante a estação do ano: no verão pode ser necessária a cada 10 a 15 dias, enquanto no inverno muitas vezes basta uma vez por mês.
