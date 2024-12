Aos 30 anos, este estudante ganha 700 euros por hora a tocar em casamentos

Um músico norte-americano de 30 anos transformou uma paixão de infância pelo piano e saxofone numa carreira de sucesso como músico ao vivo, a receber mais de 700 euros por hora em eventos, principalmente casamentos.

Em declarações à CNBC, Jason Nelson, natural de Hillsborough, New Jersey, começou a tocar instrumentos na escola primária e manteve a dedicação à música ao longo dos anos, mesmo enquanto estava a tirar uma licenciatura em Marketing na Universidade de Rutgers. Durante os tempos de faculdade, Nelson tocava covers de músicas populares para amigos em festas e no campus, o que deu início ao seu talento como intérprete.

O seu percurso na música deu uma volta positiva a partir de 2019, quando uma amiga lhe pediu para tocar no casamento da irmã. O entusiasmo dos noivos e dos convidados foi tão grande que acabou por tocar durante toda a receção, apesar de estar inicialmente contratado apenas para o cocktail. Esta experiência revelou-lhe o potencial de uma carreira como músico ao vivo, levando-o a contactar empresas locais de DJs e começar a atuar regularmente em eventos: “Para casamentos, eu recebia entre 300 a 500 dólares”, disse, numa entrevista à CNBC.

Após algum tempo a gerir a música como um complemento à sua carreira de marketing, Jason deixou o emprego em setembro de 2020 para se dedicar exclusivamente aos eventos. A pandemia adiou inicialmente os seus planos, mas também trouxe novas oportunidades, com o aumento de casamentos DIY e eventos em locais não convencionais. Em 2021, com a retoma dos eventos, Jason começou a tocar em três a quatro casamentos por fim de semana.

Atualmente, Jason realiza uma média de 80 eventos anuais, na qual personaliza as propostas para cada cliente em vez de oferecer pacotes fixos. Os seus preços refletem a elevada procura pelos seus serviços e a qualidade que entrega. Num evento recente, recebeu 3.622 dólares e afirma que ganha cerca de "750 dólares" por hora. Graças ao sucesso, já atuou em diversos estados dos EUA e também em locais internacionais, como St. Martin e Aruba.

Apesar de ter uma agenda ocupada, Jason preza pelo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Gosta de fins de semana em que pode atuar em casamentos próximos de casa, o que lhe permite aproveitar o dia com a namorada, amigos e família antes de tocar à noite.

As redes sociais vibram com o talento do artista. Jason conquista o público online ao partilhar regularmente vídeos das suas performances na sua conta oficial do Instagram, que já ultrapassa os 10 mil seguidores.