Vídeo viral: família de javalis ‘vai às compras’ em centro comercial

Nos últimos meses, a presença de javalis em áreas urbanas tornou-se uma imagem comum em várias regiões de Espanha, mas até agora estes animais pareciam respeitar certos limites. Esta barreira foi quebrada nesta segunda-feira, uma família de javalis surpreendeu os clientes de um centro comercial, em Fuengirola, Málaga.

O momento insólito foi registado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. De acordo com o jornal local Malaga Hoy, as imagens mostram um grupo de aproximadamente 10 javalis, incluindo crias, cujo aspeto, é mais próximo de porcos selvagens do que de javalis puros, gerou discussão sobre a sua verdadeira origem. Os animais caminham calmamente pelo centro comercial, aparentemente indiferentes à presença dos clientes, que os observam espantados.

O vídeo continua a gerar todo o tipo de reações nas redes sociais, desde comentários divertidos até preocupações sobre segurança e saúde pública.

Veja o vídeo abaixo: