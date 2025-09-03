Facebook Instagram
Jejum intermitente: a pastilha elástica quebra o jejum?

Esta é uma dúvida comum entre quem recorre ao método do jejum intermitente para ser mais saudável
IOL
Há 1h e 4min
Foi isto que fez com que Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, perdesse 7 quilos em 3 meses

Uma dúvida comum entre quem faz jejum intermitente é se pode mastigar pastilha elástica durante o período de jejum, sem que haja uma quebra dos benefícios. Num artigo assinado pelo especialista em Ciências da Nutrição da Universidade de Leipzig, Mario Ost, é dada a resposta.

Ao contrário das pastilhas com açúcar, uma pastilha sem açúcar não interrompe o jejum, defende o especialista. Estas pastilhas quase não têm aporte calórico (menos de seis calorias ) e não contém açúcar. Portanto, não estimulam a produção de insulina.  

Por isso, pode mastigar pastilhas sem açúcar durante o jejum sem se preocupar com a possibilidade de o seu corpo sair do estado de cetose. Porém, não deve exagerar.

Mascar chiclete durante o jejum intermitente pode mesmo ter alguns benefícios. É claro que o hálito fresco, que normalmente é o motivo pelo qual muitas pessoas querem mastigar pastilhas, é uma das vantagens. Mas também há provas de que mastigar pastilhas pode facilitar o jejum, saciando a fome .  

