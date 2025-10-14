Facebook Instagram
Dicas

"Ativa a autofadia e reduz inflamação": Médico explica todos os benefícios do jejum intermitente

ejum intermitente pode ajudar mais do que pensa. Médico explica porquê
IOL
Há 1h e 40min
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

O jejum intermitente tem ganho popularidade nos últimos anos, sobretudo entre quem procura perder peso. No entanto, segundo o médico e doutorado em Ciências Biológicas José Luis Cidón Madrigal, o principal benefício desta prática vai muito para além da balança.

Em declarações ao site La Vanguardia, o especialista explicou que o jejum intermitente “não foi concebido para emagrecer, embora ajude”, destacando que o mais importante é o impacto positivo que tem no organismo. “Reduz a inflamação, regenera a microbiota intestinal e, acima de tudo, ativa a autofagia, um processo metabólico em que as células se reciclam e eliminam os seus componentes disfuncionais, até mesmo células pré-cancerígenas”, afirmou.

De acordo com o especialista, a autofagia começa a ocorrer após cerca de 13 horas sem comer. O formato mais simples consiste em comer durante oito horas e jejuar nas restantes 16.

O médico sublinhou ainda que o jejum pode ajudar a melhorar a concentração e a reduzir a fadiga mental. Contudo, alerta que deve ser feito com acompanhamento profissional, uma vez que “o que funciona para uma pessoa pode não ser adequado para outra”.

RELACIONADOS
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata
Sim, pode comer hidratos e perder peso na mesma. Explicamos como
Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta
"O jejum intermitente não é uma dieta, é uma ferramenta poderosa para a saúde": nutricionista explica os benefícios
Jejum intermitente: a pastilha elástica quebra o jejum?
Quer perder peso? Médica explica os benefícios do jejum intermitente
Mais Vistos
Destaques IOL
Roupa para homem
As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro
Lidl
Esqueça a IKEA ou Conforama: chegam ao Lidl estas cómodas de óptimo preço e detalhe incrível
Dicas
Engenheiro químico recomenda: faça esta mistura simples com água para ter vidros transparentes e perfeitos
Amazon haul
O que podemos comprar na grande rival da Temu e Shein criada pela Amazon?
Mais Lidas
Dois às 10
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
tvi
Tragédia
Parto em casa acaba com morte de mãe e bebé. Pai em estado de choque
Mercado
OFICIAL: Rúben Semedo é reforço do AVS até ao final da época
maisfutebol
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Dois às 10
Chegou ao Pingo Doce o cabide para secar roupa que todos precisávamos
tvi
Dois às 10
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
tvi