Quer perder peso? Médica explica os benefícios do jejum intermitente

O jejum intermitente tornou-se uma das estratégias alimentares mais populares, mas vai para além de ajudar a perder peso. Em vez de ser uma dieta tradicional, baseia-se em concentrar as refeições num período de 8 a 12 horas e jejuar no restante do dia.

A médica Amara Aladel explica num vídeo que este método não deve ser confundido com comer menos ou jejuares por longos períodos, porque o segredo está no equilíbrio. Quando bem feito, o jejum ativa a reparação do corpo, reduz inflamações, melhora o equilíbrio intestinal e ajuda o cérebro a produzir uma proteína essencial para a memória e a aprendizagem.

Para além disso, o jejum intermitente melhora a concentração, facilita a digestão e promove uma melhor saúde metabólica. No entanto, é importante fazer este método de forma consciente e, preferencialmente, com acompanhamento médico.

Este método é uma ferramenta que, quando usada corretamente, traz muitos benefícios para a saúde física e mental, muito para além da perda de peso.