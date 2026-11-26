O amor começou na adolescência, teve altos e baixos e acabou em casamento: a história de Jessica Athayde e Diogo Amaral

O debate sobre a exposição de crianças nas redes sociais está a ganhar uma nova dimensão. Depois de um desabafo contundente de Raquel Costa, conhecida digitalmente como Instagaja, sobre o fenómeno das crianças influencers, Jessica Athayde decidiu pronunciar-se e partilhar uma experiência pessoal da qual admite ainda hoje arrepender-se: a exposição do filho Oliver durante os primeiros três anos de vida.

A jornalista, criadora de conteúdos digitais e comunicadora Raquel Costa publicou uma reflexão no Instagram sobre aquilo que considera ser um conceito profundamente perturbador: o das crianças que se tornam influencers em nome próprio, muitas vezes com o incentivo e a participação ativa dos próprios pais.

Uma publicação que não deixou Jessica Athayde indiferente. A atriz, que é mãe de Oliver, fruto da relação anterior com Diogo Amaral, reconheceu que também contribuiu para a exposição do filho quando este era mais pequeno e confessou que, olhando para trás, teria feito algumas coisas de maneira diferente.

«Como eu digo, é sempre possível mudar de ideias. Eu mostrei o meu filho os primeiros 3 anos e arrependi-me até hoje», começou por escrever, numa reação em que deixa claro que a experiência pessoal também a fez olhar para este assunto de outra forma.

A atriz chama ainda a atenção para uma realidade que considera particularmente preocupante: os registos digitais permanecem, mesmo quando os pais mudam de opinião e decidem deixar de partilhar imagens dos filhos. «Há registos que ficam para sempre», alertou.

Jessica Athayde não poupa os pais: «As crianças influencers não têm culpa»

Na sua reflexão, Jessica Athayde faz questão de separar as crianças dos adultos responsáveis pela sua exposição. Para a atriz, os mais novos não podem ser responsabilizados por participarem em vídeos, tutoriais ou publicações que os transformam em figuras conhecidas nas plataformas digitais.

«As crianças influencers não têm culpa, são os pais que ou não percebem o que estão a fazer ou não querem perceber», defendeu.

Uma posição que vai ao encontro da crítica central de Raquel Costa. No texto publicado no Instagram, a comunicadora considera que as redes sociais vieram legitimar uma forma de exploração infantil que, na sua perspetiva, continua a passar despercebida por ser socialmente aceite.

A questão, segundo Raquel Costa, não está na naturalidade com que uma criança imita os adultos, dança ou brinca em frente a uma câmara. Está na decisão dos adultos de transformar esses comportamentos em conteúdos recorrentes, com exposição pública e, em muitos casos, benefícios comerciais.

A comunicadora questiona também a própria existência de contas geridas em nome de crianças, algumas ainda bebés, que acumulam seguidores e são acompanhadas por milhares de adultos.

A preocupação com os seguidores, os likes e as oportunidades na representação

Jessica Athayde levanta ainda outro problema associado ao fenómeno: a utilização das redes sociais como uma espécie de montra para conseguir oportunidades profissionais.

A atriz reconhece que existem pais que recorrem à exposição digital dos filhos na esperança de lhes abrir portas, nomeadamente no mundo da representação. No entanto, não esconde a preocupação com a forma como essa visibilidade pode acabar por influenciar decisões profissionais.

«Já percebi que há muitas que usam as redes para tentarem ter uma oportunidade na representação, para terem visibilidade», observou.

E deixa uma crítica que vai além das famílias: «Está tudo tão errado a começar nos pais e a acabar com as produtoras que contratam muitos através dos likes, seguidores e visibilidade».

A observação coloca em cima da mesa uma questão importante: até que ponto a popularidade de uma criança nas redes sociais se está a tornar um critério para lhe dar oportunidades profissionais? E onde fica a fronteira entre reconhecer um talento e incentivar uma exposição que pode não corresponder à vontade ou aos interesses futuros da própria criança?

Os perigos de uma infância transformada em conteúdo

O alerta de Raquel Costa não se limita à exposição pública ou à perda de privacidade. A comunicadora chama também a atenção para os riscos associados à utilização indevida de fotografias e vídeos de crianças, sobretudo numa altura em que as ferramentas de inteligência artificial permitem manipular imagens com uma facilidade crescente.

A preocupação não é meramente hipotética. Em fevereiro de 2026, a UNICEF alertou para o aumento da utilização de inteligência artificial na criação de imagens sexualizadas de crianças.

De acordo com dados de um estudo realizado pela UNICEF, pela ECPAT e pela INTERPOL em 11 países, pelo menos 1,2 milhões de crianças revelaram ter tido fotografias suas manipuladas para criar imagens sexualmente explícitas através de ferramentas de inteligência artificial no espaço de um ano.

A organização alertou ainda para práticas como o chamado nudification, que consiste na utilização de ferramentas de IA para alterar fotografias e criar imagens falsas de crianças sem roupa.

O problema é particularmente grave porque uma fotografia publicada num perfil aparentemente inofensivo pode ser guardada, manipulada e utilizada fora do contexto em que foi originalmente partilhada.

É precisamente este cenário que leva Raquel Costa a questionar o impacto que uma pegada digital construída pelos pais pode ter na vida futura de uma criança.

Aos 18 anos, poderá um jovem descobrir que imagens da sua infância foram utilizadas para criar conteúdos abusivos e que estes circularam durante anos na Internet? E como poderá recuperar a privacidade que nunca teve oportunidade de escolher? São perguntas que ajudam a perceber a dimensão do debate e que colocam a responsabilidade dos adultos no centro da discussão.

Portugal também está a discutir o acesso dos menores às redes sociais

A discussão surge numa altura em que a proteção dos mais novos no ambiente digital está também na agenda política portuguesa.

Em fevereiro de 2026, a Assembleia da República aprovou, na generalidade, um projeto de lei que prevê o acesso autónomo às redes sociais apenas a partir dos 16 anos. Entre os 13 e os 16 anos, a utilização dependerá de consentimento parental expresso e verificado, enquanto o acesso por menores de 13 anos continuará interdito nos termos previstos na proposta.

Contudo, importa sublinhar que a aprovação na generalidade não significa que todas estas regras já estejam em vigor. O diploma seguiu para apreciação na especialidade, pelo que não deve ser apresentado como uma proibição já implementada.

E há uma diferença importante entre a idade de acesso às plataformas e a exposição de crianças por parte dos próprios adultos. Mesmo que uma criança não tenha uma conta pessoal, pode continuar a aparecer diariamente em publicações, vídeos e conteúdos comerciais partilhados pelos pais.

Em Portugal, o Código do Trabalho prevê regras específicas para a participação de menores em atividades de natureza cultural, artística ou publicitária, regulamentadas pela Lei n.º 105/2009. No entanto, o enquadramento da atividade dos chamados influencers infantis levanta questões próprias, sobretudo quando a produção de conteúdos é recorrente e envolve receitas ou contrapartidas comerciais.

Em França, por exemplo, foi criada em 2020 uma legislação específica para enquadrar a exploração comercial da imagem de crianças com menos de 16 anos em plataformas digitais, prevendo mecanismos de autorização, proteção dos rendimentos e salvaguarda dos direitos dos menores.

«As crianças sobrevivem sem serem influencers»

No centro de toda esta discussão está uma ideia que Raquel Costa faz questão de sublinhar: as crianças não precisam de ser influencers.

A comunicadora considera que a exposição dos filhos nas redes sociais acaba, muitas vezes, por funcionar como uma fonte de validação para os próprios adultos, alimentada pelos números, pelos comentários e pela atenção que recebem.

Jessica Athayde parece partilhar essa preocupação e deixa também uma crítica à aparente contradição de alguns comportamentos parentais: pais que procuram controlar todos os aspetos da vida dos filhos, mas que não demonstram a mesma cautela quando se trata da sua privacidade digital.

A atriz termina a sua intervenção questionando a continuidade da presença de crianças nas redes sociais, tendo em conta as restrições de idade que estão a ser discutidas e implementadas em diferentes países.

Mais do que uma discussão sobre fotografias ou vídeos publicados na Internet, o tema levanta uma questão essencial: quem tem o direito de decidir que partes da infância de uma criança ficam disponíveis para milhões de desconhecidos?

E se os adultos podem mudar de ideias, como reconhece a própria Jessica Athayde, as crianças deveriam ter a oportunidade de crescer sem que todas as decisões tomadas em seu nome se transformem numa memória digital impossível de apagar.