O amor começou na adolescência, teve altos e baixos e acabou em casamento: a história de Jessica Athayde e Diogo Amaral

Uma publicação divertida de Diogo Amaral nas redes sociais foi suficiente para levantar suspeitas sobre uma possível segunda gravidez de Jessica Athayde. Perante a curiosidade dos seguidores, a atriz decidiu esclarecer tudo e não deixou margem para dúvidas.

Jessica Athayde e Diogo Amaral voltaram a protagonizar um momento divertido nas redes sociais. Desta vez, uma brincadeira do ator acabou por despertar a curiosidade dos seguidores e levantar uma questão: estará a família prestes a crescer?

Tudo aconteceu este domingo, 22 de novembro, durante um almoço em família. Nas imagens partilhadas por Jessica Athayde, a atriz mostrou algumas das sobremesas pedidas no restaurante, mas foi um comentário de Diogo Amaral que acabou por chamar a atenção.

«Então, tenho uma reflexão para fazer: quatro sobremesas, três pessoas… É porque ela está…», comentou o ator, deixando no ar a possibilidade de a mulher estar grávida.

A insinuação não passou despercebida e Jessica Athayde percebeu que seria melhor acabar com as especulações. Com o sentido de humor que caracteriza o casal, a atriz decidiu esclarecer a situação e afastar qualquer dúvida.

«Não estou grávida, filhos, podem relaxar, não vale a pena. Isto é só o Diogo a manifestar, mas não vai acontecer. Sou só eu que sou uma gulosa», afirmou, numa resposta que também deixou perceber a vontade do companheiro de voltar a ser pai.

Diogo Amaral gostava de aumentar a família

A possibilidade de ter mais um filho não é propriamente um assunto novo na relação dos dois atores. Diogo Amaral já manifestou publicamente o desejo de aumentar a família, embora Jessica Athayde tenha assumido que tem algumas reservas em relação a uma nova gravidez.

Em janeiro deste ano, a atriz explicou que o companheiro não exerce pressão para que volte a ser mãe, mas reconheceu que a conciliação entre a maternidade e a carreira profissional é uma das questões que a fazem pensar duas vezes.

«Gosto muito de ter uma carreira e é muito difícil ter ambas», explicou na altura, acrescentando que as noites mal dormidas e os desafios de uma nova maternidade também pesam na decisão.

Já em março, Jessica mostrou-se mais aberta à possibilidade de a família crescer. «Estou feliz como estou. Se vier mais um, veio. Mas também não é uma tristeza para mim se não acontecer», revelou, numa posição que demonstra que não fecha completamente a porta a uma segunda gravidez.

Para já, não há bebé a caminho. O casal continua a aproveitar a vida em família, com Oliver, o filho em comum, e Mateus, o filho mais velho de Diogo Amaral, fruto da anterior relação do ator com Vera Kolodzig.