Jessica Athayde ganha coragem e toma decisão que ponderava há muito tempo

Jessica Athayde está de visual renovado, e a mudança não é nada discreta. A atriz cortou o cabelo e despediu-se do comprimento, surgindo agora com um bob curto, acima dos ombros.

O novo look foi revelado nas redes sociais pelo cabeleireiro responsável pela transformação, que partilhou um vídeo do momento e mostrou o resultado final. E parece que a mudança já estava a ser pensada há algum tempo.

“Jessica, andávamos a falar deste corte há tempo demais… e finalmente, fizemo-lo.”, escreveu Cláudio Pacheco na legenda da publicação.

O hairstylist batizou ainda a nova aposta da atriz: "Então… estamos prontos para fazer do Cowboy Bob o corte deste inverno?”, questionou, deixando no ar a possibilidade de este corte se tornar uma das grandes tendências da próxima estação.

O novo corte mantém algum comprimento, mas é uma diferença bastante evidente face ao cabelo que a atriz usava anteriormente. Jessica Athayde surge agora com o cabelo pelos ombros, num bob mais descontraído e moderno.

A transformação foi partilhada através de um vídeo que rapidamente chamou a atenção dos seguidores, precisamente pela dimensão da mudança. Na publicação, Cláudio Pacheco deixou ainda uma referência especial a Mafalda Castro, que terá inspirado o corte de Jessica Athayde: "Mafalda, continuas a ser uma inspiração.”

A caixa de comentários daquela publicação encheu-se de rasgados elogios ao novo visual de Jessica Athayde. "Adoro", "Ficou muito bem e favorece mais o rosto", "Super gira!", "Melhorou muito", "Fica muito, mas muito charmosa!", "Ficou giríssima!", são alguns dos comentários que se podem ler.