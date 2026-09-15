Sem festa e longe de Portugal: assim foi o casamento intimista de Jéssica Jeremias e Wilson Manafá

Jéssica Jeremias e Wilson Manafá são oficialmente marido e mulher. O casal decidiu trocar alianças no passado dia 11 de setembro, na China, país onde vivem desde que o futebolista alinhou pelo Shanghai Shenhua F.C.

A novidade foi partilhada por ambos, através de uma partilha feita nas redes sociais, onde mostraram fotos da cerimónia intimista. "Hoje escolhemos o para sempre. Do outro lado do mundo, longe de casa, num dia simples, íntimo e muito nosso, demos um dos passos mais importantes das nossas vidas. A vida trouxe-nos até à China e, entre tantos capítulos que nunca imaginámos escrever aqui, hoje escrevemos um que ficará para sempre: tornámo-nos marido e mulher", começaram por escrever, na legenda daquela partilha.

"Hoje, no Consulado de Portugal na China, dissemos 'sim'. Com alguns amigos por perto, sem grandes cerimónias e sem tudo aquilo que normalmente imaginamos quando pensamos num casamento. Mas com aquilo que realmente precisava de estar ali: nós e a certeza da escolha que estávamos a fazer. Um 'sim' pequeno numa palavra, mas enorme em tudo o que significa. Um sim à nossa história. À família que construímos. Aos nossos filhos. Aos nossos sonhos. À vida que temos e a todas as vidas que ainda queremos viver juntos", prosseguiram.

"Não foi o nosso grande dia de casamento, esse ainda há de chegar, com todas as pessoas que queremos abraçar e ter ao nosso lado. Hoje foi outra coisa. Foi nosso. Foi íntimo. Foi o início de um novo capítulo da mesma história. E talvez seja isso que mais me emociona: saber que, entre tantos lugares onde a vida nos podia ter levado, foi aqui, tão longe de casa, que passámos a poder chamar um ao outro de marido e mulher. E se me perguntarem o que mudou hoje… talvez tudo e talvez nada. Porque o apelido pode mudar, o estado civil mudou, há duas alianças novas nas nossas mãos… mas a certeza continua a mesma: És tu. É contigo. E é para a vida", concluíram.

Veja agora, na nossa galeria, as fotos da cerimónia.