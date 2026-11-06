Dias após a trágica morte, foto de Jesús de Miguel com a filha recém-nascida nos braços vem a público e está a emocionar milhares de pessoas

A morte de Jesús de Miguel, aos 30 anos, continua a provocar uma onda de consternação. Entre as imagens que estão a despertar maior emoção nas redes sociais está uma fotografia do futebolista espanhol com a filha recém-nascida nos braços. Um retrato de um dos momentos mais felizes da sua vida que, perante a tragédia, ganha agora um significado particularmente comovente.

Na imagem, Jesús de Miguel surge sentado numa poltrona, vestido com uma T-shirt branca, enquanto segura carinhosamente a bebé junto ao peito. A menina, ainda nos primeiros dias de vida, está deitada nos braços do pai, num momento de evidente ternura e cumplicidade.

A fotografia voltou a circular nas redes sociais depois de ter sido conhecida a morte do avançado do CD Tenerife, multiplicando-se as mensagens de carinho e as homenagens ao jogador. Na publicação que circula no Instagram, são visíveis milhares de interações e comentários de internautas sensibilizados com o retrato familiar.

A imagem recorda uma fase particularmente feliz da vida do futebolista. Jesús de Miguel foi pai pela primeira vez em junho de 2025, fruto da relação com María. A menina chama-se Carla de Miguel Fernández e o nascimento foi anunciado publicamente pelo CD Castellón, clube que o jogador representava na altura.

«¡Enhorabuena a Jesús de Miguel por su reciente paternidad!», escreveu então o emblema espanhol, felicitando o avançado e a companheira pela chegada da filha. O anúncio foi acompanhado por uma fotografia do futebolista com a bebé nos braços.

Uma tragédia que deixou o futebol espanhol de luto

Jesús de Miguel morreu a 3 de novembro, aos 30 anos, depois de ter sofrido um violento choque com o guarda-redes do FC Andorra, Jesús Owono, durante uma partida da segunda divisão espanhola, disputada na véspera.

O avançado sofreu uma paragem cardiorrespiratória após o impacto, tendo recebido assistência médica ainda no relvado e sido posteriormente transportado para o Hospital Universitário Nuestra Señora de la Candelaria, em Tenerife.

Apesar dos esforços das equipas médicas, o seu estado clínico agravou-se e o falecimento foi confirmado pelo CD Tenerife na manhã de terça-feira.

A notícia provocou uma onda de homenagens no mundo do futebol. O Real Madrid, clube pelo qual Jesús de Miguel nutria especial admiração, também publicou uma mensagem de pesar, manifestando solidariedade para com a família, os companheiros e todos os que lhe eram próximos.

Agora, entre as muitas recordações deixadas pelo avançado espanhol, esta fotografia com a filha recorda uma dimensão da sua vida que ultrapassava os relvados: a de um pai que tinha acabado de viver uma das maiores alegrias da sua vida.